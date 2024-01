Swiitol dévoile trois nouvelles machines de gravure laser tout-en-un

Nous venons de débuter l’année 2024, et nous souhaitons qu’elle vous apporte le meilleur… Certaines marques ont décidé de commencer l’année avec le lancement de nouveaux produits destinés justement à vous apporter le meilleur sans casser votre tirelire. Vous êtes fans de gravures en tous genres, aimez créer, fabriquer et offrir à vos proches des cadeaux pensés pour eux. Ou vous êtes autoentrepreneur, créateur de sujets imprimés en 3D ? Swiitol lance trois nouvelles machines, à des prix sacrifiés, qui pourraient bien devenir vos meilleures alliées pour l’année à venir. Découvrez la E6 Pro 6W, la E18 Pro 18W et la E24 Pro 24W, trois petits concentrés de technologies accessibles pour chaque budget. C’est parti.

La machine graveur laser Swiitol E6 Pro 6W, sans installation

La machine de gravure laser Swiitol E6 Pro 6W se révèle puissante et ne nécessite aucune installation fastidieuse. Avec une puissance optique de sortie de 6W, une zone de gravure de 365 × 305 mm et une vitesse maximale de 36 000 mm/min, elle propose des performances exceptionnelles. La structure intégrée en alliage d’aluminium assure une stabilité sans égale. Compatible avec divers logiciels de gravure, elle garantit une expérience sécurisée grâce à des dispositifs d’arrêt d’urgence et de sécurité. Retrouvez la Swiitol E6 Pro 6W au prix de 222,30 € au lieu de 383,72 € sur le site officiel Swiitol.

La machine graveur laser Swiitol E18 Pro 18W, sans installation

Ce modèle E18 Pro est la « grande sœur » de la précédente et se présente comme une machine de gravure laser puissante aux caractéristiques exceptionnelles. Avec une règle de gravure de 365 × 305 mm, une puissance électrique de 120 W, et une puissance optique de sortie laser de 15-18 W, cette machine garantit des performances de pointe. La précision de gravure atteint 0,02 mm, et la vitesse maximale de gravure est de 36 000 mm/min. Compatible avec LaserGRBL et LightBurn pour Windows, ainsi qu’avec l’application BURNLAB sur iOS et Android, vous allez pouvoir laisser parler votre créativité et sculpter de nombreux matériaux comme le bois, l’acrylique, le métal, le cuir, et bien d’autres. En matière de découpe, le choix sera aussi très large puisqu’elle est capable de couper le bois dur, le carton, l’acrylique et divers panneaux. Retrouvez la Swiitol E6 Pro 6W au prix de 361,25 € au lieu de 648,72 € sur le site officiel Swiitol.

La machine de gravure laser tout-en-un Swiitol E24 Pro 24W

Le modèle E24 PRO est le plus puissant des trois, même si son prix actuel reste très accessible. Si nous devions en choisir une pour nous, c’est vers celle-ci que nous nous tournerions au regard de sa réduction assez exceptionnelle. Elle se dote d’une règle de gravure généreuse de 365 × 305 mm, cette machine puissante est alimentée par une puissance électrique de 120 W et un laser dynamique de 60 W, proposant une puissance optique de sortie laser impressionnante de 24 W. Avec une précision de gravure exceptionnelle de 0,02 mm et une vitesse maximale de gravure de 36 000 mm/min, elle garantit des résultats précis et rapides.

Le laser à mise au point fixe, avec une taille de point de 0,06 × 0,06 mm, élimine la nécessité de réglages de mise au point, simplifiant le processus. Compatible avec de nombreux logiciels, elle promet une flexibilité exceptionnelle. Côté sculpture et découpe, tout pourra y passer ou presque : le bois, le métal, le cuir, la céramique, l’acier inoxydable, le carton, et bien d’autres. Retrouvez la machine de gravure laser tout-en-un Swiitol E24 Pro 24W sans installation au prix de 426,09 € au lieu de 776,49 € sur le site officiel Swiitol.

L’offre bonus de Swiitol

En vous abonnant à la boutique Swiitol, vous obtiendrez une réduction de 5 % supplémentaire sur toutes vos commandes. La livraison est également gratuite et l’expédition se fera depuis un entrepôt situé en Europe en 3 à 5 jours ouvrés. Vite livrées, vite installées, vite adoptées ces toutes nouvelles machines de la marque Swiitol.