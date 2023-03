Tejas borja : des tuiles solaires en céramique innovantes

Les tuiles solaires ont le vent en poupe et ce n’est pas l’entreprise espagnole Borja qui vous dira le contraire. Depuis 130 ans, elle fabrique des tuiles de toit en argile naturelle de haute qualité, de coloris différents et s’adaptant à différents types de toits et styles architecturaux. Les tuiles Tejas Borja ont une durée de vie de plus 50 ans et ne demandent que très peu d’entretien. Résistantes au feu, recyclables et donc respectueuses de l’environnement, elles sont un peu les stars des tuiles en Espagne. Depuis quelque temps, Borja s’est lancé dans la tuile solaire, surfant sur le marché de l’autoconsommation énergétique. Les solutions solaires de Borja permettent l’intégration de tuiles photovoltaïques sur une toiture en céramique et leurs avantages ne sont pas seulement esthétiques. Découverte.

Les tuiles solaires Tejas Borja, qu’est-ce que c’est ?

Avant de vous les présenter, il faut savoir que les tuiles solaires allient l’esthétisme, la durabilité et la production d’énergie. Conçues en terre cuite, elles s’intègrent à toutes sortes de toitures. Elles proposent ainsi une alternative aux panneaux photovoltaïques peu esthétiques et parfois impossibles à installer près de bâtiments historiques par exemple. Les tuiles solaires Tejas Borja représentent une solution de toiture solaire qui combine l’esthétique des tuiles traditionnelles en argile avec la technologie solaire.

Elles se composent de cellules photovoltaïques intégrées dans chaque tuile pour produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Concrètement, les tuiles classiques sont surmontées d’une couche supplémentaire de matériaux semi-conducteurs photovoltaïques intégrés. Bien entendu, elles permettent de réaliser des économies sur vos factures et de faire un geste pour la planète. Bénéficiant d’une technologie particulière, leur principal inconvénient est leur prix. Par ailleurs, elles sont aussi plus lourdes et peuvent nécessiter une structure de toit plus robuste pour les supporter.

Deux technologies pour les tuiles Tejas Borja

La version Solar FLAT-5XL existe en deux versions : monocristalline ou CIGS. Quant à la Solar FLAT-10, elle n’existe qu’en version usant de la technologie CIGS. Si l’on sait ce que sont les panneaux monocristallins, la technologie CIGS ne parle peut-être pas à tout le monde. La technologie CIGS (Cuivre-Indium-Gallium-Sélénium) est une méthode de fabrication de cellules solaires qui utilise des couches minces de matériaux semi-conducteurs pour convertir la lumière du soleil en électricité. Les tuiles solaires CIGS sont des tuiles qui intègrent cette technologie pour produire de l’électricité à partir de l’énergie du soleil.

Bénéficiant de la technologie CIGS, les tuiles solaires sont dénuées de cadmium et de plomb. Cette technologie photovoltaïque est donc plus respectueuse de l’environnement. Elles sont fabriquées en appliquant de fines couches de matériaux semi-conducteurs sur des substrats en verre ou en acier inoxydable, produites par dépôt en phase vapeur ou pulvérisation cathodique. Ces dernières sont ensuite connectées électriquement pour former une cellule solaire CIGS. Enfin, elles sont assemblées en panneaux solaires pour être installées sur les toitures.

Pourquoi les tuiles CIGS sont-elles innovantes ?

Outre leurs qualités précédemment citées, il faut savoir que ces panneaux solaires ne nécessitent pas l’utilisation d’un optimiseur de puissance MPPT connecté à chaque panneau. Elles ne nécessitent pas non plus l’utilisation d’un micro-onduleur. Cela autorise ainsi la pose sur des toits atypiques ou présentant de nombreux obstacles tels qu’une cheminée, des parties ombragées, des antennes, etc. Elles constituent actuellement l’une des meilleures options pour les toits sur lesquels il est impossible d’éviter l’ombrage par exemple. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Tejasborja.com.