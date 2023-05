Test du robot aspirateur (et laveur) Proscenic X1 FLOOBOT avec station d’auto-vidage

Les aspirateurs robots laveurs sont des appareils électroménagers de plus en plus populaires, procurant des avantages considérables par rapport aux aspirateurs traditionnels. Dotés de capteurs avancés qui leur permettent de cartographier et de naviguer efficacement dans votre maison sans votre intervention, ils deviennent un allié précieux pour gagner du temps. De plus, ils sont capables d’aspirer et de nettoyer simultanément, ce qui assure des économies en eau, et en électricité. Les aspirateurs robots laveurs peuvent également être contrôlés à distance via une application mobile, vous permettant de les programmer et de les personnaliser selon vos préférences. Ils sont par ailleurs équipés de fonctionnalités intelligentes telles que la reconnaissance vocale, l’évitement des obstacles et la détection automatique des tapis et des sols durs.

Présentation de l’aspirateur robot laveur 2 en 1 Proscenic X1

Le Proscenic X1 est un aspirateur robot laveur 2 en 1 très performant qui combine la fonction d’aspiration et de nettoyage. Grâce à sa forte puissance d’aspiration de 3 000 Pa, il est capable de nettoyer les taches tenaces et les saletés les plus incrustées en profondeur. De plus, il dispose d’une cartographie à cinq niveaux d’étages ainsi qu’une navigation assistée par laser pour se déplacer efficacement et systématiquement dans votre maison tout en évitant les obstacles et les chutes grâce à ses fonctions anti-chute et anti-collision. La fonction de nettoyage par vibration est une autre caractéristique de cet aspirateur robot. Avec son coussin de pression qui vibre 3 000 fois par minute, il peut efficacement éliminer les taches tenaces. Enfin, la station d’auto-vidage vous permet de profiter d’une tranquillité d’esprit pendant 180 jours sans avoir à vider manuellement le bac à poussière. Pour résumer, le Proscenic X1 est un aspirateur robot laveur 2 en 1 très performant qui garanti un nettoyage en profondeur et une utilisation facile grâce à ses multiples fonctionnalités.

Quelques détails à connaître sur le Proscenic X1

L’aspirateur robot laveur X1 est équipé d’une station d’auto-vidage à haute capacité, ce qui vous dispense de vider manuellement le bac à poussière. Vous pouvez ainsi profiter d’un nettoyage en toute tranquillité sans être en contact avec la saleté. Cependant, pour plus d’hygiène, vous pouvez aussi vider le bac à poussière après chaque utilisation. Grâce à son bac à poussière et à son réservoir d’eau 2 en 1, le robot aspire et nettoie simultanément. Le système de lavage haute fréquence Vibright permet au tampon de vibrer sous pression jusqu’à 3 000 fois par minute pour éliminer efficacement les taches tenaces.

Avec trois niveaux d’eau et trois modes de puissance d’aspiration, vous pouvez ajuster l’humidité de la serpillère et la puissance d’aspiration pour répondre à tous vos besoins de nettoyage, notamment sur un sol très sale. Il se dote également d’une navigation assistée par laser, elle fonctionne grâce à un capteur. Celui-ci cartographie votre maison avec précision et rapidité, ce qui vous permet de mémoriser et de modifier plusieurs cartes, d’établir des zones interdites et de sélectionner les pièces ou les zones à nettoyer à des moments précis. Cette fonction garantit qu’aucune zone n’est oubliée ou nettoyée plusieurs fois, ce qui vous permet de gagner du temps lors du nettoyage.

L’application et le contrôle du Proscenic X1

L’application associée à l’aspirateur robot Proscenic X1 procure une expérience de nettoyage complète et personnalisée. La fonction « multi-étages » assure à l’appareil de naviguer efficacement dans les maisons à plusieurs niveaux grâce à jusqu’à cinq cartes enregistrées, évitant ainsi de cartographier de nouveau à chaque passage. Vous pouvez aussi personnaliser le nettoyage en programmant des routines par pièce et par zone, pour un nettoyage précis et adapté à vos besoins. L’application vous permet également de suivre le temps de nettoyage et la surface couverte par l’aspirateur robot, vous donnant un aperçu de son efficacité. Concernant le contrôle, vous avez l’embarras du choix : que ce soit avec la télécommande, l’application sur votre téléphone, IFTTT ou encore grâce à la compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant pour un contrôle vocal pratique et facile.

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : Proscenic

Modèle : X1

Couleur : noir

Dimensions du colis : 40,7 × 38,79 × 35,79 cm

Poids : 9,19 kg

Classe de performance de nettoyage de tapis : ‎A

Classe de performance de nettoyage de sol : A

Classe d’émission de poussière : A

Niveau sonore : ‎65 dB

Autonomie : ‎2 heures

Compatibilité du produit : ‎Télécommande, Amazon Alexa, Google Home, Smartphone

Déballage et design

Le robot aspirateur Proscenic X1 est livré avec sa base, un support de base et une rampe (en deux parties), un sac, un filtre HEPA, un balai à trois branche et une serpillère de rechange. Une notice complète en français, une télécommande (et ses piles) et un cordon d’alimentation.

La notice de démarrage rapide est intégrée au carton. Pour fixer la rampe au support de la base, je vous conseille de les mettre à plat au niveau du sol, cela vous facilitera la manœuvre. On sca le QR code du carton et l’on installe l’application dédiée. Attention, l’application Proscenic a changé et l’ancienne version n’est pas disponible avec ce modèle.

Prise en main de l’aspirateur

L’application est très simple à prendre en main et l’appairage est facile et très rapide. Comme d’habitude, pensez juste à vous connecter sur un réseau en 2,4 GHz. Une fois l’aspirateur appairé à l’application, il suffit de laisser recharger l’aspirateur. À la première utilisation, l’aspirateur va cartographier intégralement votre intérieur. Vous pourrez ainsi définir différentes zones ainsi que les secteurs à interdire à l’aspirateur.

L’aspiration et lavage

Nous avons testé l’aspirateur sur du parquet et du carrelage, pour l’aspiration ainsi que le lavage. L’aspirateur est un peu bruyant en mode aspiration, mais aspire très convenablement le sol. Il adapte automatiquement la puissance de succion au type de sol (dur ou tapis) et passe dans tous les coins de la maison. Pour le lavage, l’aspirateur est évidemment beaucoup moins bruyant. Vous devrez remplir le réservoir (le même que le bac à poussière) et fixer la serpillère. Il vient à bout de quasiment toutes les taches et évite intelligemment les tapis et la moquette.

Conclusion

Le robot aspirateur Proscenic X1 est un appareil 2 en 1 qui tire son épingle du jeu dans les deux modes, un bon aspirateur d’entrée de gamme. Le télémètre laser est placé sur la face avant de l’aspirateur, ce qui lui fait gagner quelques centimètres d’épaisseur. Cela n’est pas anodin, car cela lui permettra de se faufiler plus facilement sous les canapés et les meubles. Cependant, malgré son LIDAR précis, il lui arrive de se cogner parfois aux murs et obstacles présents dans la pièce. Il grimpe parfaitement sur les tapis (à poils courts), lave et aspire convenablement toutes les surfaces dures. L’aspirateur est un peu bruyant, et la base de vidange encore plus. L’application est très intuitive et permet de switcher facilement d’un mode à un autre en cliquant sur de petites icônes.

Les plus

Un LIDAR intégré sur la face avant pour gagner en épaisseur

Une aspiration et un mode serpillère efficace

Une application intuitive

Les moins

Une aspiration un peu bruyante

Un mode de vidange bruyant

Un peu bourrin (se cogne contre les murs)

Le robot aspirateur Proscenic X1 est disponible sur Geekbuying (272 €), Cdiscount, Boulanger, Darty et Amazon au prix de 399,99 €. Un tarif très correct pour un aspirateur robot 2 en 1 avec une base de vidange.

Sachez, pour terminer, que la marque Proscenic est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers, notamment les aspirateurs robots, les aspirateurs balais, les purificateurs d’air, les humidificateurs et les purificateurs d’eau. Fondée en 1996, l’entreprise est basée à Shenzhen, en Chine, et est présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Proscenic se concentre sur l’innovation technologique et la qualité des produits, et a remporté plusieurs prix pour ses produits, tels que le Red Dot Design Award et le iF Design Award. La marque est également reconnue pour son excellent service client et ses garanties de qualité.