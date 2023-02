Teufel dévoile sa nouvelle enceinte MOTIV® GO VOICE avec l’assistant Google intégré

« Avec du bon son dans les oreilles. C’est bon, c’est décidé, je pars faire ma vie au soleil », chante l’artiste Keen’V ! Si vous aussi, vous avez envie de partir au soleil en emportant avec vous du bon son. C’est peut-être le moment de craquer pour la toute nouvelle enceinte MOTIV® GO VOICE avec l’Assistant Google signée Teufel. Comme à son habitude, le son par Teufel, est fantastique, le design épuré et abouti et, pour cette enceinte nouvelle génération, elle répond à la voix ! Dotée de l’assistant Google et Chromecast, built-in™ allie une qualité sonore exceptionnelle, et un design tout en finesse et en élégance. Vous pourrez, bien sûr, lui demander de jouer votre playlist préférée, mais également de contrôler vos appareils Smart Home, avec lesquels elle peut interagir. Découverte de ce petit bijou de technologie et d’élégance.

Présentation de l’enceinte MOTIV® GO VOICE Teufel

Cette enceinte Bluetooth se démarque de ses concurrentes, par le fait qu’elle soit totalement nomade et polyvalente. Elle est aussi compatible avec le système Chromecast built-in™ et l’Assistant Google. Pour le son, elle se dote évidemment de la technologie Teufel Dynamore®, développé exclusivement par la marque et qui élargit virtuellement le panorama stéréo d’un appareil de plusieurs fois par rapport aux dimensions réelles de l’appareil. C’est grâce à des haut-parleurs supplémentaires intégrés qui émettent par ailleurs des signaux sonores sur les côtés que les appareils de la marque produisent un son inégalable. Le son de cette enceinte est aussi rendu puissant, grâce à ses quatre haut-parleurs : deux à large bande, et deux de graves soutenus. Du côté de l’autonomie, vous pourrez tranquillement vous installer sur la plage ou au bord de votre piscine et profiter du son Teufel pendant 15 heures, à un niveau sonore moyen. Pour sa protection, puisqu’elle est nomade, et qu’elle vous suivra partout, elle se dote d’un châssis de haute qualité en aluminium.

Les autres spécificités de l’enceinte MOTIV® GO VOICE

Pour la configuration, il ne vous faudra que quelques minutes pour la prendre en main. En effet, installez seulement l’application Google Home, disponible pour iOs ou Android. Ensuite, il vous suffira d’utiliser votre smartphone, transformé en télécommande pour accéder à vos musiques préférées. Via Chromecast built-in™, vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton Cast dans une application compatible pour diffuser des contenus audios directement sur l’enceinte. Le panneau de commande, lui aussi, tout en finesse, se dote d’un affichage LED pour indiquer la puissance du signal Wi-Fi. Il vous indiquera aussi le niveau de charge de la batterie. Concernant le Bluetooth® AAC, il vous permet d’utiliser l’enceinte hors connexion Wi-Fi à partir de n’importe quelles applications, avec une qualité proche de celle du son d’un CD. La reconnaissance vocale est assurée par deux microphones intégrés, évitant ainsi les « erreurs de compréhension » de l’enceinte. Les microphones peuvent d’ailleurs être coupés sur demande grâce à un curseur. Enfin, si vous souhaitez envoyer le son sur une enceinte annexe, il vous suffira de branche un câble adéquat, en l’occurrence, une prise jack de 3,5 mm.

Et, ce n’est pas tout !

Pour parfaire la description de l’enceinte MOTIV® GO VOICE, il vous faut savoir qu’elle dispose d’un kit mains libres grâce à l’Assistant Google. Vous pouvez ainsi contrôler et diffuser très facilement la musique bien sûr, et par ailleurs la radio par commande vocale ou les podcasts. Via l’Assistant Google, vous pouvez également obtenir diverses informations comme la météo, l’heure locale, et accéder à votre emploi du temps. Puisqu’elle est connectée, vous pourrez aussi tamiser la lumière, ou au contraire l’intensifier en vous équipant de lampes Philips Hue, compatibles avec l’enceinte. Comme nous vous l’avons expliqué un peu plus haut, elle se dote évidemment de la technologie Teufel Dynamore®. Une technologie spécifique à la marque allemande, spécialement développée pour ses produits. À la première écoute, vous pourriez bien vous demander si l’excellent son sort vraiment d’une si petite enceinte tant il est clair et cristallin. Ce son exceptionnel est par ailleurs dû à un châssis spécial, en aluminium et moulé en un seul bloc. Cela lui assure une grande stabilité et empêche les vibrations désagréables. « La MOTIV® GO VOICE semble repousser les limites avec un son stéréo exceptionnel », ce qui n’a rien d’étrange lorsque l’on connaît la qualité des produits. Et, si, par hasard, vous n’avez pas votre smartphone avec vous pour la contrôler, pas de panique, elle se dote de touches sur la partie supérieure qui vous permettront au moins de changer de piste, et de contrôler le son de votre enceinte.

Toutes les caractéristiques techniques

Les dimensions

Largeur : 20,05 cm

Poids : 920 g

Hauteur: 11,2 cm

Profondeur : 6 cm

Les connexions

Entrée stéréo : jack 3,5 mm

Bluetooth: Oui

Bluetooth AAC : Oui

Chromecast built in : Oui

iOS : Oui

Microsoft : Oui

La batterie

Autonomie de la batterie, volume sonore moyen : 16 h

Type de batterie : Lithium-ion

Fonction Standby : Oui

Puissance de sortie totale (RMS) : 20 W

Technologie de l’amplificateur : Class D

Les haut-parleurs

Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) : 2

Haut-parleurs à large bande (diamètre) : 50 mm

Haut-parleurs à large bande (matériel) : Aluminium

Membrane passive (nombre par enceinte) : 2

Gamme de fréquence de/à 59 – 20 000 Hz

Type d’enceinte : Fermée

Retour audio : Technologie Dynamore®

L’enceinte Teufel MOTIV® GO VOICE est disponible au prix de 299,99 € (hors frais de port de 9,99 €), pour plus de protection, vous pouvez joindre à votre commande, la housse de transport (24,99 €). La nouvelle enceinte est disponible en deux coloris : Silver White et Night Black. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix, les beaux jours approchent et les weekends au soleil seront musicaux cette année !

Plus d’informations sur la marque Teufel

Teufel est une marque allemande spécialiste du son et du multimédia, fondée en 1979. La technologie et le design sont au cœur des préoccupations de l’entreprise avec, pour objectif, la satisfaction totale du client et une expérience unique. Teufel propose une large gamme de produits autour du son, ou de l’image, avec toujours, des résultats époustouflants. Systèmes multimédias, barres de sons, casques audios avec fils ou sans, enceintes Bluetooth et Wifi, compatibles avec la technologie Multiroom et le streaming domestique Raumfeld. De la conception au produit fini, Teufel se charge de la fabrication des produits dans sa totalité et s’avère être désormais la première entreprise audio européenne de vente directe.

Article Partenaire