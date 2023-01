Teufel dévoile son nouveau casque gaming, le CAGE ONE

Lors de l’édition de l’IFA 2022, le rendez-vous incontournable de la high-tech à Berlin, le fabricant allemand de produits audio Teufel présentait un nouveau casque de jeu : le Zola. Mais, lors de ce même événement, Teufel a aussi présenté un nouveau casque gaming appelé Cage One, qui se positionne en entrée de gamme de ce type de casque. Teufel s’offre le luxe de proposer un casque gamer de qualité, à moins de 100 €, et offre par la même occasion à tous les gamers, l’opportunité d’un casque de qualité, à un prix parfaitement abordable. Découvrez les étonnantes qualités de cette innovation allemande.

Teufel c’est qui ?

Teufel est une entreprise allemande parmi les plus importantes du pays en matière de design et de fabrication de produits audio. Fondée en 1979 à Berlin, la gamme Teufel s’étend de la barre de son pour Smart TV, aux casques audios avec ou sans fils, en passant par les casques gamers, la Hifi ou encore les enceintes Bluetooth. Les appareils de la marque, étant pour la plupart, compatibles avec la technologie Multiroom qui permet de distribuer sans fil la musique dans plusieurs pièces. Les produits de la marque sont également compatibles avec le streaming domestique Raumfeld, une technologie développée par la marque pour les systèmes WLAN. Teufel est aujourd’hui, la première entreprise audio de vente directe en Europe, et propose des produits d’entrée de gamme, ainsi que du très haut-de-gamme, mais tous, procurent une expérience et un son incomparables.

Présentation du casque Teufel CAGE ONE

Avec ce nouveau modèle d’entrée de gamme, les gamers vont pouvoir accéder à la qualité sonore et confort, marque de fabrique de Teufel, sans se ruiner. Le nouveau casque se concentre sur l’essentiel, c’est-à-dire, un son immersif exceptionnel, un grand confort à l’utilisation et une clarté de parole unique. Il se décline en deux coloris, noir et rouge, ou blanc et gris, et coûte environ 80 €. S’il se destine en particulier aux gamers, ce casque supra auriculaire filaire de type fermé, est également parfait pour écouter de la musique, participer à une visioconférence, ou travailler dans sa « bulle ». Il se dote de haut-parleurs HD à large bande afin de proposer un son très équilibré et des basses puissantes.

Pour une visioconférence ou un jeu en réseau, il dispose d’un microphone amovible et ajustable doté d’une réduction passive des bruits extérieurs. Bien sûr, il suffit de déclipser le micro si l’on souhaite simplement écouter de la musique ou regarder une vidéo. Les commandes de volume ou de coupure son sont directement intégrées au casque. Enfin, côté design, le côté épuré et design de Teufel est immédiatement identifiable. Les coussinets sont souples et interchangeables pour que le confort soit omniprésent, quel que soit le temps pendant lequel vous le portez. Enfin, il est fourni avec un câble extra long et des connecteurs séparés pour le son et le micro. Il est compatible avec les PC Mac et Windows ainsi que sur toutes les consoles de jeu grâce à sa prise Jack de 3,5 millimètres.

Une plongée en immersion assurée avec ce casque.

Les jeux-vidéo d’aujourd’hui sont inventés pour nous transporter dans un univers, avec une immersion de plus en plus forte. Il est bien loin le temps où les seuls jeux sur écran se résumaient à une partie de tennis sur la console Atari. Aujourd’hui, les gamers plongent directement dans le jeu-vidéo, et les sensations données par un bon casque gamer ne font qu’amplifier leur plaisir. La partie sonore est tout aussi importante que la partie sonore dans une partie de jeux, même si l’on a plutôt tendance à privilégier l’image que le son. Il faut dire que les casques gamers sont parfois hors de prix, d’où l’opportunité proposée par Teufel avec ce casque qui casse les prix, sans rogner sur la qualité sonore. Le casque CAGE ONE et ses haut-parleurs HD linéaires de 40 millimètres, répondent exactement aux attentes des joueurs qui veulent des sensations. Un son clair et détaillé, et des basses précises et intenses, résument en quelques mots, les étonnantes qualités de ce casque allemand.

Entendre ET se faire entendre !

Dans l’absolu, un casque est conçu pour « écouter du son », or, depuis quelque temps, le télétravail a pris une énorme place dans nos vies. Les visioconférences sont devenues fréquentes pour certains, et dans une réunion à distance, il n’est pas toujours facile de prendre la parole avec un microphone de piètre qualité. Celui du CAGE ONE se prête parfaitement aux visioconférences ou échanges audios avec vos amis, grâce à son microphone HD directionnel. Il est, en effet, capable de capter explicitement la parole tout en réduisant les bruits environnants de manière passive.

CAGE ONE c’est aussi le confort assuré.

Chez Teufel, un casque à petit prix, ne veut pas nécessairement dire un casque bas de gamme et inconfortable, bien au contraire. Grâce à des coussinets hyper souples et haut de gamme vont assurer un maintien confortable sans provoquer de « surchauffe ». Le matériau étant très respirant, aucune transpiration ne perlera de vos oreilles, comme ce peut être le cas avec d’autres casques, et honnêtement, cette sensation de transpiration pendant une visioconférence est parfaitement désagréable. Avec l’isolation passive élevée des coussinets, les bruits extérieurs sont également réduits, même dans un environnement bruyant, une excellente manière de rester concentré sur une réunion importante ou sur une partie cruciale. Pour terminer, sachez que le casque CAGE ONE est déjà disponible au prix de 79,99 € et que le pack comprend aussi le bras de microphone amovible, un câble de 160 centimètres de long. Il est compatible avec Google, Android, Google Home et Chromecast built-in

Les caractéristiques techniques détaillées :

Haut-Parleurs : 40 millimètres.

Gamme de fréquence (casque) : de 8 à 20 000 Hz.

Impédance : de 24 ohms à 1 kHz.

Type de micro : omnidirectionnel.

Gamme de fréquences (microphone) : de 20 Hz à 20 000 Hz.

Connecteurs : Prise jack 3,5 millimètres.

Poids : environ 288 g

Compatibilité PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Mac, Smartphone

Le casque CAGE ONE est donc le compromis parfait pour les gamers qui souhaitent une expérience unique, mais qui ont un budget restreint. La qualité Teufel est encore une fois au rendez-vous avec le nouveau casque gamer CAGE ONE !

