UGREEN dévoile deux nouveaux chargeurs « Nexode Pro » de 65 et 160 W

Vous avez reçu un nouvel ordinateur ou un smartphone à Noël, mais il vous manque un chargeur rapide pour en profiter pleinement ? Grâce à ces deux chargeurs rapides, vous ferez refaire le plein de vos appareils en quelques minutes en quelques minutes. Et, accessoirement, vous ne serez plus obligé de partager votre chargeur, et ne risquerez plus un « emprunt longue durée ». Découvrez la puissance et la rapidité de deux chargeurs rapides, vedettes de UGREEN cette année : le Nexode Pro 160W et le Nexode 65W mini, deux bijoux technologiques qui ramèneront paix et sérénité dans votre maison. C’est parti pour la revue détaillée !

Présentation du chargeur rapide UGREEN Nexode Pro 160W 4-Port GaN

Le chargeur rapide UGREEN Nexode Pro 160W 4-Port GaN adopte la technologie GaN, ce qui lui confère plusieurs qualités. En premier lieu, il présente une conception Pro Power Compact, qui lui permet d’être 21 % plus compact que son prédécesseur, le 140W. De plus, il embarque dans ses entrailles environ 45 % de densité supplémentaire en comparaison avec le modèle 140W. Ce chargeur est ce que l’on appelle un « chargeur rapide haute-performance » avec une puissance maximale de 160W, et de 140W via le port USB-C1. Des performances exceptionnelles qui lui permettent, par exemple, de charger un MacBook Pro 16″ de 0 % à 86 % en seulement 60 minutes. Extrêmement polyvalent, le chargeur rapide UGREEN Nexode Pro 160W dispose de trois ports USB-C et d’un port USB-A. Cette configuration l’autorise à charger quatre appareils simultanément sur un seul appareil. C’est le chargeur parfait pour éviter les câbles qui traînent partout sur ou sous le bureau.

Quelques autres caractéristiques à connaître

Le chargeur UGREEN Nexode Pro intègre une gestion intelligente de la puissance distribuée. Ainsi, en cas de surchauffe, ou de court-circuit, le dispositif de sécurité intégré va faire qu’il se coupera automatique, évitant de cette façon les risques d’incendies. De plus, son côté universel fait de lui le meilleur allié pour la plupart des smartphones, y compris pour les modèles les plus récents. Le chargeur UGREEN 165W est compatible avec tous les smartphones disposant des ports de charges adéquats. Et, c’est aussi le cas de ceux qui figurent sur la liste suivante, fournie par le fabricant :

Apple : iPhone 15/ Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max/ 14/ 14 Pro/ 14 Pro Max/ SE 2022/ 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 mini/ 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 mini/ SE 2020/ 11/ 11 Pro/ XR/ X/ XS/ XS Max/ 8/ 8+, iPad Pro, iPad Air 2022, iPad mini 6/ 5

Samsung : Galaxy S22/ S22+/ S22 Ultra/ S21/ S21+/ S21 FE/ S20/ S20+/ Note 20/ Note 10/ A52/ A72

Toutes les caractéristiques techniques du chargeur UGREEN Nexode Pro 160W 4-Port GaN

Prix : 119,99 €

Ports : 3 x USB-C / 1 x USB-A

Puissance des ports USB : 160 W

Câble d’alimentation : non fourni

Pour iPhone Serie 15 : oui

Pour smartphones et tablettes : oui

Pour ordinateurs portables : oui

Présentation du chargeur rapide UGREEN Nexode 65W USB C Rapide 3 Ports

Ce second chargeur, le UGREEN Nexode 65W USB C rapide trois ports, est un modèle un peu moins puissant que le précédent évidemment. Cependant, il est aussi financièrement plus accessible et permet de recharger un MacBook Pro 13″ de 0 à 70 % en moins d’une heure, soit 30 minutes de moins qu’un chargeur de même puissance. Petit, mais puissant, il est tout de même capable de recharger trois appareils simultanément et dispose de deux ports USB-C (PD 65W/45W) et d’un port USB-A (QC 18W/SCP 22,5 W). Ce petit chargeur au design pliable et compact est 50 % plus petit que son prédécesseur et se destine plutôt aux travailleurs nomades, qui ont besoin de recharger rapidement un appareil, sans prendre trop de place.

D’ailleurs, sa fiche pliable le rend encore plus facile à transporter, le protégeant également d’éventuels chocs inopinés. Côté sécurité, ce chargeur ne manquera pas non plus de vous convaincre puisqu’il s’équipe d’une puce de sécurité qui assure une distribution de puissance intelligente, protégeant contre les courts-circuits, les surtensions, la surchauffe et les surintensités. Cela garantit une charge sécurisée, aussi bien pour vous que pour vos appareils. Le chargeur UGREEN 65W est compatible avec tous les smartphones disposant des ports de charges adéquats. Et, c’est aussi le cas de ceux qui figurent sur la liste suivante, fournie par le fabricant :

Apple : iPhone 15/ Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max/ 14/ 14 Pro/ 14 Pro Max/ SE 2022/ 13/ 13 Pro/ 13 Pro Max/ 13 mini/ 12/ 12 Pro/ 12 Pro Max/ 12 mini/ SE 2020/ 11/ 11 Pro/ XR/ X/ XS/ XS Max/ 8/ 8+, iPad Pro, iPad Air 2022, iPad mini 6/ 5,

Samsung : Galaxy S22/ S22+/ S22 Ultra/ S21/ S21+/ S21 FE/ S20/ S20+/ Note 20/ Note 10/ A52/ A72

Toutes les caractéristiques techniques du chargeur UGREEN Nexode 65W USB C Rapide 3 Ports

Prix 55,99 €

Ports : 2 x USB-C / 1 x USB-A

Puissance des ports USB : 65 W

Câble d’alimentation : non fourni

Pour iPhone Serie 15 : oui

Pour smartphones et tablettes : oui

Pour ordinateurs portables : oui

Disponible : janvier, 2024