Inde : un jeune garçon de 5 ans invente et brevette une bouteille pour les sportifs et les voyageurs

Bons nombres d’inventions voient le jour au fil des années. Certaines deviennent des innovations dont on ne peut plus se passer tandis que d’autres ne connaissent pas un réel succès. Mais le plus étonnant est que de plus en plus de jeunes enfants sont à l’origine d’inventions surprenantes. C’est notamment le cas d’un jeune garçon de 5 ans prénommé Yatharth Jain qui réside à Indore et plus précisément à Madhya Pradesh (en Inde). Il est depuis peu le plus jeune garçon de son pays à avoir déposé un brevet pour son invention.

Son invention en fait la fierté de sa mère

Le jeune garçon est une réelle fierté pour sa mère. Réussir à inventer quelque chose à son jeune âge est exceptionnel. La plupart des personnes beaucoup plus âgées n’en sont pas capables. Mais Yatharth l’a fait ! Le jeune garçon vient de mettre au point un nouveau design de bouteille pour laquelle il a déjà déposé un brevet auprès du gouvernement Indien. Cette bouteille n’est pas comme les autres. En effet, elle est spécialement pensée et conçue afin de faciliter son utilisation par les sportifs et les voyageurs. Son objectif est notamment de fournir des bouteilles antiéclaboussures au public cible.

La bouteille crée par Yatharth est fabriquée à partir de plastique souple. Elle se compose d’un petit robinet placé sur le dessus de la bouteille. Son utilisation est très simple. Il suffit au consommateur d’ouvrir le robinet puis de presser la bouteille. Lorsqu’une pression est faite, l’eau sort de la bouteille afin d’atterrir directement dans la bouche du sportif. Une fois qu’il n’y a plus de pression sur la bouteille, l’eau arrête de couler. Ce qui permet de ne pas s’éclabousser lors de son utilisation. Une invention qui pourrait séduire beaucoup de personnes mais également les industriels ! Rappelons qu’en France, tous les bouchons des bouteilles plastiques, briques et cubis devront être liés au corps du contenant dès 2024.

Mais au fait, qu’est-ce qu’un brevet d’invention ?

Le brevet d’invention est un titre qu’un inventeur demande au gouvernement pour l’une de ses inventions. Il permet notamment d’interdire aux personnes autres que l’inventeur d’exploiter l’invention sur une durée de 20 ans. Ainsi, l’inventeur détient un droit exclusif quant à son invention. Il est donc le seul à pouvoir l’utiliser, la produire etc… En ce qui concerne le plan juridique, le brevet d’invention permet à l’inventeur de pouvoir poursuivre un tiers en justice dans le cas où celui-ci contrefait son produit. Mais il permet également à l’inventeur d’autoriser un tiers à utiliser ou à produire son invention.