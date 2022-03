Un jeune Ghanéen fabrique des motos électriques avec des batteries d’ordinateurs recyclées

Parfois, il n’est pas nécessaire de posséder d’immenses usines et d’être de grands ingénieurs pour inventer des choses. C’est ce que nous prouve Lawrence Adjei, un jeune Ghanéen de 26 ans, qui transforme des vieilles batteries d’ordinateurs en batteries de motos électriques. Le Ghana est un pays d’Afrique qui ne fait pas partie des premières puissances mondiales, pourtant, c’est souvent d’habitants de ces pays moins développés que proviennent les meilleures inventions. Le jeune pilote amateur réalise la prouesse de trouver une utilisation aux batteries d’ordinateurs usagées, et de les transformer en batteries de motos avec une autonomie qui ferait même pâlir certains constructeurs « officiels » ! Présentation.

Qui est Lawrence Adjei ?

Le jeune homme n’est pas un fabricant de motos mais un pilote amateur, qui a déjà gagné plusieurs courses dans son pays. Le motocyclisme y est peu représenté, et les motos électriques ne sont pas encore très répandues au Ghana. C’est à cause du besoin qu’il avait en tant que motard, de se déplacer rapidement, qu’il a eu l’idée de rendre ses motos électriques.

La moto électrique selon Lawrence

Le jeune homme précise dans une interview accordée au site Ghanéen GhanaWeb, qu’il n’est ni soudeur, ni constructeur de motos; il part donc de zéro pour parvenir à ses fins. Pour fabriquer, son véhicule il récupère les batteries des ordinateurs portables, puis les relie lui-même au système de freinage et au pédalier du deux roues. Les batteries récupérées sont évidemment rechargeables et selon le jeune homme, elles auraient une autonomie de 120 kilomètres pour une puissance de 72 volts.

Un garage transformé en atelier de fabrication

C’est dans son garage que Lawrence Adjei construit ses motos électriques à base de batteries d’ordinateurs portables. Et il construit tout de A à Z : la fourche, le cadre, les roues afin que tous les éléments puissent fonctionner avec ses batteries. Il a seulement utilisé une machine qui lui permet de souder et de fusionner les éléments du véhicule électrique. Ces petites œuvres personnelles sont ensuite personnalisées avec une peinture à la bombe… Toujours avec les moyens du bord. Sur sa batterie, Lawrence a également ajouté un chargeur de smartphone, cela peut toujours servir.

“Je construis des motos électriques sur mesure à partir de rien. Je ne suis pas un soudeur, mais je fais tout moi-même à partir de rien (…) j’utilise des batteries d’ordinateur portable mortes. Je les ouvre et je les teste avec une machine (…) Cette batterie est de 77 volts avec 37 ampères par heure, ce qui représente environ 2,7 ou 2,8 watts. “J’ai un chargeur sur mesure que l’on branche sur le secteur pour charger la moto” Lawrence Adjei

Dans l’interview, le pilote amateur précise que sa batterie se charge en 3 heures à peine et confère 120 kilomètres d’autonomie à la moto. Il a aussi ajouté le système de freinage, un mode marche arrière, trois interrupteurs, et un compteur de batterie, le tout étant entièrement programmable en Bluetooth. Chapeau Monsieur !

David Mercereau vous explique comment faire !

Apparemment, il est tout à fait possible de fabriquer des batteries de motos ou de vélos à partir de batteries d’ordinateurs portables usagés. Dans un tutoriel parfaitement réalisé, il nous explique toutes les étapes de la transformation. Cependant, au vu des explications, il faut quand même avoir quelques notions en électronique. Ce qui n’est pas vraiment notre spécialité ! Enfin, si vous souhaitez vous lancer dans cette transformation pour ne pas avoir à acheter une batterie neuve bien plus chère, sachez que c’est possible !