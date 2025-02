Un mini réacteur nucléaire à sels fondus pour résoudre les problèmes d’eau

Contrairement à l’énergie éolienne et solaire, l’énergie nucléaire permet de produire de l’électricité en continu. C’est la raison pour laquelle bon nombre de pays la privilégient dans la production d’électricité. En 2023, par exemple, on dénombre 417 réacteurs dans le monde (dont 57 en France) pour une puissance installée de 377 GW, selon EDF. Beaucoup s’accordent à dire que le nucléaire peut offrir une source d’énergie fiable et sans carbone. Cependant, en raison de l’ampleur de la construction des réacteurs, il arrive souvent que les coûts d’investissement soient importants et que les projets soient retardés. Pour pallier cela, la société Natura Resources, en collaboration avec l’Université chrétienne d’Abilene (ACU), prévoit de développer des réacteurs modulaires à sels fondus. Leur particularité ? Ils seront de petite taille (un dixième de la taille d’un réacteur nucléaire conventionnel) et pourront être construits en usine.

Des réacteurs à sels fondus alimentés par liquide

Natura Resources veut développer des réacteurs à sels fondus alimentés par liquide (LF-MSR), permettant à ceux-ci d’agir comme combustible et comme liquide de refroidissement. La société entend également utiliser un mélange de sels de fluorure de lithium (LiF) et de fluorure de béryllium (BeF2) ou de fluorure de thorium (ThF4). Pour permettre à leurs futurs réacteurs de fonctionner à des températures plus élevées que les modèles à combustible solide traditionnels. Selon eux, tout a été pensé dans les moindres détails, aussi bien en termes d’efficacité et de performances qu’en termes de sécurité. « Les processus de dessalement thermique nécessitent une énergie propre de haute fiabilité, et la technologie du réacteur à sels fondus Gen-4 (MSR) en est un parfait exemple », souligne Doug Robison, fondateur et président de Natura Resources. Pour information, chaque module d’un MSR peut produire jusqu’à 300 MW d’énergie et dispose de fonctionnalités de sécurité avancées.

Transformer l’eau de mer en eau douce

Si Natura Resources a opté pour un réacteur nucléaire à sels fondus, c’est surtout pour pouvoir résoudre les problèmes d’eau au Texas. En effet, il y aurait une demande croissante en eau propre et en énergie propre dans cet État le plus peuplé du centre-sud des États-Unis. D’après eux, le SMR permettra non seulement de générer de l’énergie sans carbone, mais il pourra aussi être utilisé pour dessaler l’eau de mer. Doug Robison indique que l’eau dessalée produite peut être utilisée de plusieurs manières au Texas. Parmi elles, la restauration des pâturages, l’irrigation des cultures et l’augmentation du débit des cours d’eau, en particulier dans le bassin permien. « La technologie MSR représente une progression importante de l’innovation en énergie propre, équipant le Texas des outils pour répondre à ses besoins énergétiques et en eau pour les décennies à venir », a-t-il ajouté.

Une étude de faisabilité menée au Texas Produced Water Consortium

L’entreprise américaine aurait déjà effectué une étude de faisabilité du MSR au Texas Produced Water Consortium, situé à la Texas Tech University, et les résultats semblent prometteurs. En effet, le réacteur à sels fondus a généré jusqu’à 250 mégawatts d’énergie propre, pouvant être utilisés pour le dessalement. À noter qu’il a fonctionné à 600 °C (1112 °F) lors du test. L’entreprise américaine souligne qu’il est actuellement en construction et est prévu pour être opérationnel dans un ou deux ans. Nous attendons donc son lancement d’ici à 2026-2027.

Pour information, c’est Natura Resources qui a mis en place le Science and Engineering Research Center (SERC) à l’ACU en 2023, la première installation de recherche sur les réacteurs avancés en dehors d’un laboratoire national aux États-Unis. Plus d’infos : naturaresources.com. Connaissiez-vous cette technologie de production d’énergie à base de sels fondus ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .