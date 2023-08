Un scientifique affirme avoir inventé le véritable fusil glaçant de Mr Freeze (Batman & Robin)

Dans le monde des inventions, il y a celles qui sont d’une utilité capitale pour notre quotidien, et puis, il y a les autres. Ces inventions, plus ou moins insolites, ne semblent pas, de prime abord, essentielles à notre vie. Il n’empêche qu’elles ont quand même le mérite d’avoir été inventées. Dans cette catégorie étrange, nous vous proposons de découvrir l’invention de Patrick Hopkins, professeur de génie mécanique à l’université de Virginie. Cette dernière consiste en un rayon glacial de Mr Freeze, capable de geler vos ennemis ? Pas tout à fait, mais inspiré du méchant de Batman, Mr Freeze donc, cette invention mérite que l’on s’y attarde quelques minutes, car elle n’est pas si farfelue que cela, bien au contraire. Découverte.

Quelle est donc cette drôle d’invention ?

Un enseignant émérite de l’Université de Virginie a créé une invention qui évoque les frissons du rayon glacial du personnage fictif Mr Freeze, célèbre méchant de l’univers de Batman. Cependant, cette création a une portée bien plus concrète. Patrick Hopkins, professeur de génie mécanique et aérospatial à l’Université de Virginie, a inventé un dispositif innovant qui vise à refroidir l’électronique embarquée dans les engins spatiaux et les avions à haute altitude. Pour preuve de l’utilité probable de son invention, il a bénéficié d’une subvention de 750 000 $ de l’US Air Force. Et il étaye son hypothèse par le fait que le refroidissement d’un objet dans l’espace est actuellement un problème souvent rencontré. Cela étant dû au manque d’air dans cet espace, qui empêche la dissipation de la chaleur. Et il est impossible d’ajouter une tonne de liquide de refroidissement. Ce qui aurait pour conséquence d’alourdir les équipements et de réduire, de fait, leur efficacité. C’est là que réside l’essence de son invention, pas si farfelue que cela, en réalité.

Quel est le prototype conçu ?

Le prototype conçu exploite une propriété physique particulière du plasma, souvent considéré comme le quatrième état de la matière. Cette technologie repose sur le concept que lorsqu’un jet de plasma frappe une surface, il peut, avant de la chauffer, la refroidir. Des expériences préliminaires ont montré comment un jet de plasma violet pouvait refroidir une surface plaquée d’or avant de la chauffer. Cette approche, bien que surprenante, s’est avérée reproductible et constitue un équivalent du rayon glacial. Selon les chercheurs, le mécanisme de refroidissement découle probablement de l’érosion d’une fine couche de la surface ciblée par le jet de plasma, semblable au refroidissement corporel par évaporation de l’eau sur la peau après une baignade. « Le plasma élimine les espèces adsorbées, libérant de l’énergie, ce qui provoque le refroidissement », explique Hopkins dans une interview accordée au site futurism.

Quels sont les résultats des premières expériences menées ?

Les premières expériences menées par Hopkins et son équipe ont démontré une baisse significative de plusieurs degrés des températures de surface en quelques microsecondes grâce à ce rayon glacial innovant. L’invention d’Hopkins, réservée évidemment à un univers très particulier, et qui ne nous sera pas utile au quotidien, offre tout de même une solution ingénieuse pour résoudre le problème du refroidissement dans l’espace. Alors, non, l’idée n’est pas de geler ses ennemis en jetant un jet glacial comme le fait Mr Freeze dans Batman, mais de faire avancer la science et l’exploration spatiale. Ingénieux, non ? Plus d’informations : pubs.acs.org

