Une septuagénaire invente un dispositif très ingénieux pour protéger l’homme contre les morsures de tiques

Le virus Powassan est à l’origine de l’encéphalomyélite de Powassan; l s’agit d’une maladie virale à tropisme neurologique. L’agent pathogène, appartenant au groupe des Flavivirus, se transmet généralement à l’homme par l’intermédiaire d’une morsure de tique infectée. Pas plus tard que cette semaine, le Maine Center for Disease Control and Prevention a rapporté un cas fatal d’encéphalomyélite ayant touché un résident du comté de Waldo dans le Maine, en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. En bref, on ne doit pas prendre à la légère la morsure de cet insecte.

Un moyen pour se protéger des piqûres

Face à ce danger que présentent les tiques infectées (Ixodes), Jane Gower, 74 ans, a décidé de s’attaquer au problème. Il faut savoir que la septuagénaire adore balader dans la forêt avec son chien; alors qu’elle revenait d’une promenade avec Wags, elle a remarqué que ses jambes étaient couvertes de tiques. Fort heureusement, aucune de ces dernières ne l’a piquée. Suite à cet incident, Gower a cherché un moyen pour se protéger contre de futures invasions. Il n’est pas question pour elle de sacrifier son loisir préféré à cause d’une bête qui peut être neutralisée facilement!

Des bandes adhésives pour neutraliser les tiques

La résidente de la ville de Dresde, dans le Maine, a ainsi mis au point les MaineJane’s Tacklers: il s’agit de bandes adhésives qui ont été conçues pour s’enrouler autour de vos jambes. Le but est de faire en sorte que les insectes s’y collent quand ils partent à l’assaut de la partie inférieure de votre corps. Le principe est donc assez simple ! En plus de ne plus pouvoir piquer, les tiques piégées ne peuvent plus atteindre les autres parties exposées du corps. Lorsque vous êtes revenu en lieu sûr après une promenade dans les bois, tout ce que vous avez à faire est de détacher le ruban et de le jeter !

Bientôt disponible en magasin

Jane Gower entreprend de commercialiser sa création d’ici l’année prochaine. Elle compte notamment la distribuer à travers plusieurs magasins se trouvant dans l’État du Maine. L’entrepreneuse projette également d’exporter les MaineJane’s Tacklers en Australie. En attendant, le produit et les accessoires peuvent déjà être commandés en ligne sur Mainejanestacklers.com. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les inventions de ce type sont les bienvenues face à la multiplication des populations de tiques due notamment au phénomène de changement climatique: des études scientifiques ont prouvé qu’à cause de la hausse des températures hivernales, ces insectes parviennent aujourd’hui à se reproduire plus rapidement tout en devenant plus résistants.