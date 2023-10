VirtuHOT : des chauffe-eaux solaires de nouvelle génération qui génèrent jusqu’à 50 % d’énergie supplémentaire

Le potentiel de l’énergie solaire thermique est déjà plus ou moins connu par l’homme dès 212 avant notre ère. À cette époque, Archimède utilisa cette énergie comme une arme pour incendier les navires romains qui avaient envahi les côtes de Syracuse. En 1891, Clarence Kemp a breveté le premier chauffe-eau solaire commercial qu’il a inventé. Cet appareil rudimentaire était capable de collecter la chaleur du soleil grâce à de nombreux tubes métalliques de forme ellipsoïdale remplis d’eau. Au fil du temps, cette technologie n’a cessé de s’améliorer afin de produire de l’eau chaude de manière plus efficace, à faible coût et sans émission de carbone. Il existe notamment ce nouveau capteur d’énergie thermique solaire VirtuHOT de Naked Energy, qui serait le plus performant du marché jusqu’à présent. Dans cette rubrique, nous vous proposons de découvrir les atouts de cette innovation.

Les caractéristiques de ce collecteur d’énergie solaire thermique

Selon ELM Solar sur son site web, cet équipement solaire intègre une technologie de réflecteur avancée, augmentant ainsi sa capacité de production d’énergie thermique. En effet, il peut générer jusqu’à 50 % d’énergie supplémentaire par rapport à un capteur solaire conventionnel. Grâce à sa conception modulaire, il est capable de s’adapter aux besoins d’utilisation spécifiques de chaque client. Il pourrait fournir une chaleur constante à une maison, à un immeuble collectif, à un établissement hôtelier, à une industrie manufacturière, à un hôpital, etc. Avec les plaques absorbantes inclinées, les surfaces irradiées par la lumière du soleil sont plus étendues, maximisant ainsi la capture de chaleur. Elles mesurent 10,4 pouces de haut seulement et occupent moins d’espace sur les toits d’un bâtiment. L’utilisation de ce système innovant permet d’économiser jusqu’à 3,5 fois plus de carbone par mètre carré, selon ses concepteurs.

L’installation des capteurs VirtuHOT sur le Graves Hall

Un système de collecteurs d’énergie solaire thermique de Naked Energy a été posé sur le toit incliné du bâtiment Graves Hall de l’Université de Creighton, à Omaha, dans le Nebraska, aux États-Unis. Cette technologie permettra à cette université de réduire ses coûts énergétiques et d’atteindre ses objectifs de développement durable. Celle-ci assurera l’approvisionnement en eau chaude sanitaire aux 400 étudiants qui occupent actuellement cette nouvelle résidence. Sa capacité nominale est de 69,9 kW d’énergie thermique (237 000 BTU). D’après le révérend Daniel S. Hendrickson, président de l’Université de Creighton, ce projet correspond parfaitement à l’initiative « Creighton Sustainable » de cet établissement. Il aide à créer un environnement de pointe sur le campus et à sensibiliser les étudiants sur l’avenir énergétique durable.

Le déploiement de ce système à travers l’Amérique du Nord

Selon Christophe Williams, PDG de la société Naked Energy, son partenariat avec l’entreprise ELM Solar n’est qu’un début. Mais ces entreprises prévoient d’étendre le déploiement de leurs capteurs VirtuHOT à l’ensemble du territoire de l’Amérique du Nord. Cette vision pourrait participer à réduire significativement les émissions de CO₂ des bâtiments liées au chauffage de l’eau. Il permet d’atténuer la pression sur le réseau électrique général lors des pics de consommation.

Il convient de noter que les besoins en énergie pour chauffer l'eau sanitaire représentent encore 20 % de la consommation d'électricité des ménages américains. D'ailleurs, le ministère américain de l'Énergie a constaté une hausse de 40 % des demandes de raccordement au réseau électrique en 2022. L'instabilité du réseau pourrait donc se poursuivre, à moins que les États-Unis parviennent à accélérer leur transition vers les énergies renouvelables, dont l'énergie solaire thermique. Plus d'informations : emlsolar.us.