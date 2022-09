Wad-Free : cette invention innovante va résoudre le principal problème du lavage de draps en machine

Lorsque nous passons nos draps et housses de couette au lave-linge ou au sèche-linge, ils se retrouvent la plupart du temps entortillés sur eux-mêmes… Si cela ne semble pas avoir d’incidence sur le lavage des draps, ce n’est pas le cas pour le séchage ! Les draps s’enroulent entre eux, ou sur eux-mêmes, sortent tout fripés et parfois encore humides, ce qui vous oblige à relancer un sèche-linge pour tenter d’obtenir des draps secs… Ce qui accessoirement vous fait consommer beaucoup plus d’énergie, le sèche-linge étant déjà très énergivore. On ne parle pas des housses de couette qui kidnappent les chaussettes ou les gants de toilettes que l’on retrouve parfois des semaines plus tard, au moment de changer ses draps. Avec le Wad-Free, une invention américaine, tout pourrait changer ! On vous explique en quoi consiste cette invention.

Le Wad-Free c’est quoi ?

Le Wad-Free est une invention géniale qui va permettre à vos draps de « rester en équilibre » pendant le lavage et le séchage. Car non seulement vos draps ressortent fripés, mais si, comme bon nombre d’entre nous, vous les lavez tous ensemble, vous pouvez abîmer votre machine. Lorsque les draps s’entremêlent, ils forment une boule compacte qui va empêcher le poids du linge de se répartir uniformément dans le tambour, ce qui va forcer sur les roulements et la courroie… De plus, les draps lavés en boule ne ressortent évidemment pas complètement propres. Le Wad-Free est donc un petit dispositif qui va empêcher vos draps de s’emmêler…

Comment se présente le Wad-Free ?

Le Wad-Free est une petite invention pratique qui s’applique aux draps plats comme aux draps-housses, et quelque soit la taille. Elle va donc permettre aux draps de ne plus se « mélanger ». Et ça marche aussi pour les rideaux, couvertures, plaids, etc. L’invention se présente comme une petite plaque étanche et résistante à la chaleur, qui va s’installer aux quatre coins du drap. Ensuite, lavez vos draps au cycle délicat avec un essorage lent après avoir chargé chaque drap individuellement dans la laveuse. D’après ces informations, le dispositif ne s’adapte pas à un lavage à haute température (60 ou 90°), ni à un essorage trop rapide (1400 -1600 tours). Une fois lavés, vous pourrez les sécher comme d’habitude dans votre sèche-linge. Le Wad-Free coûte 19.99$ (environ 20€) et est livrable dans le monde entier, ce n’est peut-être pas révolutionnaire mais ce peut être utile ! Pour plus d’informations, visitez le site web de Wad-Free.

Une autre invention pour les draps ?

Lorsque vous installez un drap housse sur votre matelas et qu’il est pile poil à la taille du matelas ou qu’il a un brin rétréci au dernier lavage, il vous est sans doute arrivé de mettre un coin puis de mettre celui d’en face, et de voir le premier coin du drap sauter du matelas… C’est rigolo, mais c’est aussi très pénible ! Le drap housse a également tendance à se retirer du matelas si vous êtes du genre remuant. Deux solutions s’offrent à vous: la première consiste à fabriquer vous-même vos « accroches pour draps housses » avec des attaches pour bretelles et quelques mètres de ruban large, et de fixer sur chaque coin votre drap housse, sous le matelas. Et si vous n’êtes pas bricoleurs, la deuxième solution consiste à dépenser quelques euros pour les acheter déjà fabriqués !

