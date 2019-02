Wheeleo réinvente la canne avec un ingénieux dispositif à roulettes

0 Partages Enregistrer Partagez Email

Gagnante du trophée de l’innovation Rééduca Innov, cette ingénieuse canne à roulettes redonne un peu d’autonomie aux personnes à mobilité réduite

Une innovation dans le domaine du handicap pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite et leur permettre de se déplacer plus aisément et en toute sécurité. Déjà plébiscitée par les maisons de retraite et centres de rééducation fonctionnelle, la Wheeleo est une canne de marche développée par des praticiens des centres hospitaliers de Namur.

La canne apporte la stabilité nécessaire et permet aux personnes utilisant cet outil de se déplacer avec beaucoup plus d’autonomie qu’avec une canne de marche classique. Disponible sur le marché européen au prix de 235€, cette invention belge pourrait changer la vie d’un grand nombre de personnes en situation de handicap.

Conçue par Geoffroy Dellicour, un kinésithérapeute belge, la canne Wheeleo a été pensée pour rendre la marche plus fluide et accélérer la récupération dans le cadre d’un programme de rééducation. Grâce aux 4 pieds équipés de roulettes libres à 360°, la Wheeleo assure un appui constant au sol sans avoir à la soulever et diminue le risque de chutes lié au décollement du sol nécessaire à une canne classique.

Et même si la vitesse de marche n’est pas forcément au centre des préoccupations des ergothérapeutes ou des aidants en maison de retraite, la Wheeleo permet d’accroître la vitesse de déplacement d’environ 30%. Wheeleo vient également d’être proclamé gagnant du trophée de l’innovation Rééduca Innov’ 2018 lors du salon professionnel Rééduca à Paris Expo

Déjà utilisée par de nombreux établissement en Belgique, elle est disponible en France sur deux points de vente : Montdidier (80) et Sablé sur Sarthe (72). Nous approuvons toujours ce genre d’aide précieuse qui consiste à rendre de l’autonomie aux personnes âgées ou handicapées. Une excellente manière de se réintégrer dans une vie sociale et de vaincre l’isolement provoqué par la diminution de ses capacités physiques.

Crédit photo : Wheeleo

