Wota Box, une station d’épuration d’eau domestique et prête à l’emploi qui traite plus de 98 % des eaux usées

L’accès à l’eau potable et à l’hygiène est un droit et un besoin fondamental. En 2023, le stress hydrique a touché 20 % du territoire européen et 30 % de la population européenne. En raison du réchauffement climatique et de la croissance démographique mondiale, ce sont 1,8 milliard de personnes qui vivront dans des pays ou des régions touchés par un manque d’eau en 2025. Fort de ce constat, une entreprise japonaise a mis au point la Wota Box, une mini station d’épuration d’eau domestique prête à l’emploi, facile à déplacer et à installer. Une station qui pourrait traiter plus de 98 % des eaux usées domestiques grâce à sa technologie embarquée.

Une élimination presque totale des microbes et des contaminants

Selon les informations du constructeur, cette unité de recyclage d’eau utilise quatre filtres (interchangeables). L’eau est ensuite traitée via un processus de désinfection par UV et au chlore. Ce mode de fonctionnement promet ainsi une élimination de plus de 99,9999 % des bactéries, des virus et des polluants. Ne nécessitant pas d’importants travaux d’aménagement, son déploiement pourrait également s’effectuer très rapidement dans des zones hors réseaux, isolées et non raccordées à un réseau de distribution.

L’appareil bénéficie d’un système de contrôle automatisé combinant plusieurs capteurs et l’intelligence artificielle. Une technologie qui permet de contrôler à tout moment la qualité de l’eau et l’état de fonctionnement de la station. Les eaux grises filtrées peuvent être ensuite utilisées pour la douche et l’hygiène en général, le lavage des sols, la lessive, etc. L’efficacité de cette station d’épuration serait « 50 fois supérieure à celle des usines conventionnelles de traitement des eaux grises », affirme l’entreprise sur son site internet.

Une solution d’épuration des eaux ménagères prête à l’emploi

Grâce à sa conception ingénieuse et ergonomique en forme de « grosse valise à roulette », la station serait très facile à transporter et à déployer. Son système de fonctionnement simplifié serait également un grand atout, allègue l’entreprise. Pour l’installation et la mise en marche, il suffit de connecter les différents tubes et câbles d’alimentation, et d’actionner son interrupteur. La mini station d’épuration d’eau est équipée de son propre système de pompage (intégré) facilitant d’autant plus l’implémentation du dispositif.

L’entreprise a précisé que cette technologie de recyclage d’eau a déjà fait plusieurs fois ses preuves au Japon. Le dispositif a été utilisé entre 2016 et 2020 par plus de 20 000 personnes lorsque des catastrophes naturelles ont perturbé l’accès à l’eau.

La mini station d’épuration d’eau peut aussi être utilisée sur des sites d’accueil temporaires, lors d’évènements sportifs, ou encore chez les particuliers qui souhaitent réutiliser leurs eaux grises pour vivre en autonomie. Après plusieurs années de recherche et de développement, Wota Box a terminé finaliste au concours environnemental mondial Earthshot 2021. Plus d’informations : Wota.co.jp. Que pensez-vous de cette station d’épuration d’eau portable ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .