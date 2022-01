Yutu-2 : le mystérieux “monolithe” photographié sur la Lune n’est en fait qu’un…

En décembre dernier, le rover lunaire chinois Yutu-2 envoyait des clichés intrigants : sur la Lune, on pouvait apercevoir une sorte de monolithe qui interrogeait les scientifiques du monde entier. Et comme à chaque cliché provenant de l’espace ou d’une capture Google Maps, les supputations allaient bon train ! Plusieurs hypothèses avaient été émises: celle d’un simple rocher évidemment, mais également celle d’une potentielle vie lunaire… Une base de vie pour des extraterrestres peut-être ? Généralement, à la suite de ce genre de photographies, les théories les plus folles fusent de toutes parts, et il faut attendre quelques jours ou mois pour enfin découvrir la Vérité… Vous allez tout savoir !

Un résultat logique et sans surprise

Comme les scientifiques avaient pu l’imaginer, cette forme étrange ne serait qu’un « vulgaire » rocher lunaire ! Envolées les maisons, bases lunaires et théories extraterrestres… Cette conclusion finalement très logique va probablement décevoir ceux qui avaient l’espoir d’une découverte inédite ! En février 2021 déjà, Yutu-2 avait envoyé les photos d’un étrange caillou qui avait également fait le buzz sur les réseaux sociaux. Selon les scientifiques, ce que l’on pouvait prendre pour une « cabane » serait un rocher grumeleux posé au bord d’un cratère lunaire. Mais il semble un peu plus gros que celui de février 2021, ce qui a amplifié le mystère.

Déception des scientifiques !

La conclusion d’un rocher lunaire en a déçu plus d’un… Certains espéraient vraiment y trouver une « preuve de vie » ! Le fameux rocher a été baptisé « Lapin de Jade », car il ressemblerait à un petit lapin accroupi, avec un stock de carottes à sa droite et des déjections (boulettes) à sa gauche… L’imagination de ceux qui interprètent ce genre de clichés semble ne pas avoir de limites. Rappelons que « Yutu-2 » se traduit par Jade Rabbit, donc Lapin de Jade… Cette découverte fortuite de ce rocher aura au moins le mérite d’avoir fait de lui, la mascotte du robot ! Le nom Yutu étant une référence à la mythologue et aux traditions folkloriques de la Chine.

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu — Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022

Retour sur le lancement de Yutu-2

Yutu-2 est un rover lunaire chinois qui fait partie de la mission chinoise Chang’e 4 sur la Lune. Il est parti rejoindre notre satellite naturel le 20 mai 2018 pour en atteindre la surface le 3 janvier 2019. L’ambition affichée était d’explorer la face cachée de la Lune, l’hémisphère qui se situe en permanence du côté opposé à la Terre, l’autre étant nommé face visible de la Lune.

Le robot lunaire fonctionne à l’énergie solaire, et entre donc en « hibernation » de manière épisodique jusqu’à ce que le soleil vienne le réchauffer. Cela explique le temps pour parvenir à approcher au plus près ce fameux rocher, que l’on pouvait prendre pour une maison habitée ! Au départ envoyé pour seulement trois mois, le rover lunaire est toujours actif deux ans après son arrivée. Il est actuellement celui qui a passé le plus de temps à explorer la Lune. Pourtant, au vu des conditions de fonctionnement (solaire), il n’y aurait parcouru que 700 mètres depuis son atterrissage… Il a encore un peu de boulot on dirait !