Ces 10 lois totalement absurdes qu’il vaut mieux connaitre avant de partir en voyage

Les vacances approchent à grands pas, et les frontières rouvrent petit à petit… Voyager à travers le monde ne sera peut-être pas évident cette année, de nombreux vols s’annulent faute de remplissage… Mieux vaut rester prudent et partir à la découverte de la France ou de l’Europe.

Des lois anciennes régissent certaines pratiques du tourisme ou même l’intégrité des humains… Elles peuvent paraître absurdes mais pourtant, elles sont toujours en vigueur ! Même si elles semblent obsolètes, le fait qu’elles existent encore, font qu’elles doivent être respectées. Encore faut-il le savoir ! Petit tour d’horizon des lois absurdes en voyage !

En Europe :

En Suisse, on ne tire plus la chasse d’eau après 22h pour préserver le calme des voisins. La loi n’est plus vraiment appliquée mais elle existe, le respect de l’autre est primordial en Suisse comme il devrait l’être dans tous les pays du monde.

A Milan, une loi plutôt originale, qui oblige les milanais à garder le sourire aux lèvres ! Les seuls endroits où le sourire n’est pas obligatoire : l’hôpital et les funérailles… La loi date du 19ème siècle, elle n’est plus appliquée évidemment mais toujours en vigueur.

Et toujours en Italie, pour visiter les Cinque Terre, les chaussures de randonnée sont obligatoires… Exit tong et claquettes qui ont causé de nombreux accidents sur les falaises.

En France :

Jusqu’en 2013, les femmes n’avaient pas le droit de porter un pantalon !! Une ordonnance de 1800 interdisait le « travestissement des femmes », comprenez en hommes ! Les femmes pouvaient porter un pantalon pour raison médicale ou pour la pratique du vélo et du cheval. Pour le reste, il fallait l’autorisation de la Préfecture de Police… Heureusement que chaque femme portant un pantalon ne reçoit pas une amende. Les autorités auraient fort affaire sinon !

Une loi de 1910 interdit aux amoureux de s’embrasser dans les gares… Et ce, pour limiter les retards des trains. Les adieux à rallonge sont donc interdits sur le quai !

Notre Tour Eiffel est prise en photo des millions de fois chaque jour, pourtant il est interdit de partager et d’utiliser les photos prises de nuit ! Les éclairages qui l’embellissent sont une œuvre artistique et donc, protégés par des droits d’auteur !

Et dans le reste du monde :

Aux Etats-Unis, il est interdit de faire une bataille de boules de neige dans les montagnes d’Aspen… Les boules de neige sont considérées comme des projectiles…

A Singapour, le chewing-gum est banni des commerces, sauf les gommes à but thérapeutique (sur ordonnance). Il est interdit d’importer et de mâcher du chewing-gum depuis 1992. Cette loi est toujours en vigueur et le chewing-gum oublié peut vous coûter jusqu’à 1000€ d’amende !

La Malaisie interdit le port de vêtements jaunes ! Symbole de l’opposition à la monarchie en place, porter un vêtement jaune peut vous valoir jusque 1000€ d’amende… Attention les autorités malaisiennes ne plaisantent pas avec les lois !

En Arabie Saoudite, il est formellement interdit de prendre en photo les bâtiments officiels, qu’ils soient gouvernementaux ou militaires… Secret défense oblige, prenez plutôt en photo les magnifiques paysages, vous ne risquerez pas d’ennuis.

Si vous partez à l’étranger, renseignez-vous vraiment sur les us et coutumes de chaque pays… Tout comme sur les gestes qui nous semblent normaux chez nous, ils peuvent être très insultants chez nos voisins… Ce sera dommage de friser l’incident diplomatique pour une photo volée ou une couleur portée non ?

Photo d’illustration De NDAB Creativity / Shutterstock