Echec et Mat ! En ce moment, une série Netflix intitulée « Le Jeu de Dame » cartonne chez les spectateurs. Et les ventes de jeux d’échec semblent s’envoler. Jouer aux échecs est passionnant, stratégique et il faut bien le dire, très chronophage. En ce moment, nous avons du temps puisque nous sommes confinés.

Autant l’utiliser à faire travailler ses neurones. Les jeux d’échec peuvent également être des œuvres d’art ou issus de personnages comme Harry Potter ou Mario Bros. Nous avons sélectionné cinq jeux plutôt originaux… Les fans de la série vont pouvoir se faire plaisir !

Pourquoi les jeux d’échecs reviennent en force ?

Une série diffusée en ce moment sur Netflix fait le buzz ! Son nom « Le jeu de la dame« . Alors, certes le confinement y est sans doute pour quelque chose mais cette série qui cartonne fait grimper les ventes en flèche ! « The Queen’s Gambit » est une série avec Ayna Taylor-Joy qui joue le rôle de Beth Harmon, jeune orpheline , enfant prodige des échecs. Son objectif : devenir la plus grande joueuse d’échec au monde !

La série est diffusée sur Netflix depuis le 23 octobre 2020, cinq jours après, le 28 donc, elle devient la plus regardée de la plateforme de streaming. Selon The Independant, les recherches « jeu d’échecs » ont augmenté de 273% entre le 23 octobre et le 2 novembre ! Hallucinant !

Il en est de même pour les sites de jouets français et les sites jeux en ligne. Ce jeu qui pouvait être considéré comme un peu désuet revient donc sur le devant de la scène grâce à cette série… C’est peut-être le moment de vous mettre à regarder la série ! Ou à jouer aux échecs avec une sélection de jeux plutôt originaux à découvrir !

Découvrez 7 jeux d’échiquier originaux

Le jeu d’échec vertical

Côté originalité, le jeu d’échec vertical est probablement ce qui se fait de mieux sur le marché. Ce jeu présente plusieurs avantages en plus de son originalité. Il ne prend pas de place sur une table et les pièces se rangent sur les petites tablettes. C’est, à priori, plus une décoration murale pour la maison qu’un vrai échiquier pour jouer, mais rien n’empêche de tenter une partie verticale. Et si vraiment la partie debout semble trop compliquée, il est toujours possible de le poser sur une table basse.

Un échiquier à 3 entrées !

C’est probablement le cadeau idéal et original pour tout joueur d’échec. Au lieu des parties classiques à deux joueurs, ces parties d’échecs peuvent se jouer à trois personnes. Les règles sont les mêmes que dans une partie à deux, la différence se situe au niveau du plateau de jeu. Evidemment le fait de jouer à trois complique un peu les stratégies. En revanche, il peut être très intéressant pour se liguer contre le meilleur joueur de la famille ! A deux, on est plus forts !

Le jeu d’échec Mario Bros :

Une édition collector pour les fans du personnage créé par Nintendo ! D’un côté, Mario, Luigi, Peach et les champignons magiques, de l’autre, les méchants de la saga… Un jeu d’échec coloré et vraiment sympa, notamment pour apprendre les échecs aux enfants.

Harry Potter :

Si vous n’aimez pas Mario Bros, vous êtes peut-être fans du petit sorcier à la lune sur le front ? Dans ce cas, c’est un jeu d’échec Harry Potter, tout en bois vers lequel il faudra vous orienter. Une réplique du jeu du film Harry Potter et la pierre philosophale ! Juste magnifique !

L’île de Lewis

Un jeu tout en ivoire avec des pièces aux détails infinis. Une reproduction officielle des musées écossais. Ce modèle s’admire plus qu’il ne se joue ! L’échiquier est en grès et d’une beauté absolue. Une petite œuvre d’art accessible à mettre en évidence sur sa table basse !

Echiquier en verre et résine dragons

Pour les fans de créatures fantastiques, ce jeu vendu par Le Palais des échecs, spécialiste du jeu d’échec en France est un petit bijou ! Un ensemble de jeu d’échecs Heroic Fantasy sur le thème des dragons. Les pièces sont en résine sur un socle et l’échiquier peint d’or et d’argent. On peut surélever l’échiquier grâce aux quatre tours en résine pour encore plus de relief.

Napoléon et Waterloo ?

Si vous vous sentez l’âme napoléonienne, c’est vers ce jeu représentant la bataille de Waterloo qu’il faudra vous tourner. Evidemment les deux camps s’affrontent : d’un côté l’armée du nord dirigée par Napoléon 1er et de l’autre l’armée des alliées du Duc de Wellington. Edité également par le Palais des Echecs, il va vous permettre de réviser votre culture historique en affrontant votre adversaire.