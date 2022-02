Frappée par une météorite, cette niche pour chien va faire la fortune des ses propriétaires

Mais que feriez-vous si vous disposiez de 265 000€ presque “tombés du ciel” ? Certains achèteraient une maison, d’autres investiraient dans de la cryptomonnaie, et d’autres encore envisageraient un joli tour du monde en camping-car ! Mais il semble peu probable que quiconque investisse dans une niche pour son chien… Et ce, même si le chien est l’être le plus important de sa vie. C’est pourtant à ce prix qu’une niche va être mise aux enchères, car elle a une petite singularité qui la rend à priori unique au monde… Découverte !

Pourquoi cette niche pour chien coûte si cher ?

La niche est celle de Roky, un berger allemand qui appartient à une famille du Costa Rica, et elle n’avait vraiment rien d’exceptionnel jusqu’au 23 avril 2019… A cette date, la niche banale devient exceptionnelle, puisqu’elle se trouve exactement sur le trajet d’une météorite tombée du ciel ! Les propriétaires de la niche décident alors de mettre en vente la météorite mais également la niche de Roky… Malgré un petit accroc dans la toiture, la niche a survécu, et, à priori Roky n’y résidait pas lors de la chute. 265 000€ c’est donc le prix de vente estimé de la niche lors de la mise aux enchères… Quant à la météorite, elle serait estimée à environ 50 000€. Que Roky se rassure, il devrait pouvoir bénéficier d’une niche quatre étoiles avec la somme que ses maîtres ont récoltée… De l’argent vraiment « tombé du ciel » pour le coup !

Une météorite exceptionnelle

La niche du chien avait été en partie détruite par la chute de cette météorite, mais les supports abîmés ont été remplacés… Seul le toit a conservé le trou qui rend la niche si rare évidemment. Vendue aux enchères chez Christie’s, ils précisent que ce type de météorite est le plus recherché de tous les temps ! Elle contiendrait en effet des éléments pré-solaires qui auraient deux fois l’âge de notre Système Solaire… Cette météorite est tombée le 23 avril 2019 et porte le nom du lieu où elle a atterri : Aguas Zarcas, l’une des régions qui compte le plus de chercheurs de météorites ! Cette météorite est tombée à 21h07 précises.

Un beau spécimen de chondrite…

Elle a, depuis, été étudiée de près par des chercheurs américains et il s’agit d’une météorite dite de chondrite carbonée (CM2). Elle pèse 280 grammes, ce qui n’est rien par rapport à celle qui est tombée sur le toit d’une maison voisine de la niche de Roky. Celle-ci pesait 1152 grammes…

“Pour évaluer tous les objets de la vente aux enchères, je travaille selon les quatre S – taille, forme, science et histoire (…) L’histoire et sa provenance jouent un rôle très important dans la détermination de la valeur” James Hyslop, chef du département science et histoire naturelle chez Christie’s (BBC News)

Mais à priori, la voisine n’a pas pu vendre le toit de sa maison… Juste faire marcher les assurances pour que celui-ci soit réparé ! Les maîtres de Roky vont, en tout cas, pouvoir prendre du bon temps: le salaire moyen au Costa Rica est estimé à 880€ par mois. Avec plus de 300 000€, on espère vraiment que le chien aura une nouvelle niche et quelques friandises… Même s’il n’y est pas vraiment pour grand-chose, c’était quand même SA niche non ?