Mais au fait, qui a inventé le masque chirurgical ?

Qu’on le veuille ou non, le masque de protection, qu’il soit en tissu ou jetable, fait partie de notre quotidien à tous. Il est également devenu obligatoire dans de nombreuses villes et son port est fortement conseillé au sein d’un regroupement familiale pour protéger les personnes à risque et ceux qui nous sont chers.

FFP1, FFP2, transparent, inclusif, en tissus ou jetable il en existe de toutes les formes et de tous les styles mais attention, ils n’offrent pas tous la même efficacité et tous ne sont pas homologués et conformes à la réglementation en vigueur.

Cet « accessoire », longtemps réservé aux médecins, infirmières et le personnel médical de manière générale, est aujourd’hui et malheureusement devenu un objet du quotidien. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui et surtout quand le masque chirurgical avait été inventé ?

A l’origine et très étonnement, le masque remonterait à la préhistoire. Cela parait assez incroyable pourtant, il est en effet possible d’admirer les fresques dans les grottes de Trois frères situées en Ariège mettant en scène des personnages ressemblant plus à des chamanes qu’à des médecins, avec des masques… Des dessins dont l’âge aurait été estimé entre 17 000 à 20 000 ans…

Il est cependant probable que ces masques étaient portés « loin de toute considération infectieuse« … En effet, les infections touchant l’homme sont documentées à partir du Néolithique avec l’apparition des première communautés humaines dans des villages permanents, ce qui parait finalement assez logique.

On retrouve également une référence aux masques à la fin d’une lettre de Madame de Sévigné qu’elle adressait à sa fille Madame de Grignan en 1687. « Je vous envoie deux drôles de masques ; c’est la grand’mode. tout le monde en porte à Versailles. C’est un joli air de propreté, qui empêche de se contaminer, Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline? »

Quant au masque que nous portons tous aujourd’hui, il aurait été utilisé la première fois en 1897, il y a 123 ans. C’est à Paris que le médecin et chirurgien français Paul Berger utilisa pour la première fois un masque en tissus lors d’une opération.

Crédit photo : Auteur inconnu ; Book : Auguste Corlieu — Auguste Corlieu, Centenaire de la Faculté de médecine de Paris (1794-1894), Alcan, J.-B. Baillière, Doin, Masson, 1896, Paris, p. 9 (BIU Santé CIPN21509), CC BY 2.0

Paul Berger est également reconnu pour ses nombreuses recherches sur les hernies abdominales et sa technique opératoire de l’amputation interscapulothoracique, connue sous le nom éponyme de technique de Berger. Les masques chirurgicaux jetable bleu que nous connaissons et utilisons aujourd’hui sont apparus seulement dans les années 1960, remplaçant leurs homologues en tissus.

Sachez qu’il existe également une illustration publiée dans le livre de chimie de Edward L. Youmans, publié à New York en 1858. Elle représente un homme portant un étrange masque à lanière. Un dispositif qui n’est pas sans rappeler la fameuse bride de mégère qui servait à faire taire les commérages, mais ca c’est une autre histoire…

