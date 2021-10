Pourquoi certaines personnes ont la capacité de faire jaillir de la fumée ou du liquide par les yeux ?

Le corps humain est rempli de mystère et ne cessera de nous étonner jour après jour. Beaucoup de scientifiques étudient notre corps afin de connaître tous ses secrets. Cependant, certains phénomènes restent toujours aussi impressionnants.

Certains individus auraient la capacité de pouvoir faire jaillir des liquides inhabituels par des endroits insolites de leur corps! Les canaux lacrymaux situés sous nos yeux permettent normalement de laisser couler les larmes lorsque nous pleurons. Cependant, certains sont capables d’en faire jaillir de la fumée ou du lait !

Comment est-ce possible ?

Les canaux lacrymaux sont de petits tubes qui se situent dans les paupières supérieures et inférieures, et servent à drainer le liquide sui se trouve autour des yeux. Ce liquide se dirige ensuite vers le sac lacrymal où il est stocké.

Afin de le faire sortir de ses yeux, l’individu exerce une pression au niveau de l’arête de son nez où se situe le sac. L’ouverture du canal lacrymal est visible au niveau du coin interne de notre œil. Cette ouverture prend la forme d’une petite bosse qui se situe près de notre nez.

Généralement, le liquide lacrymal s’écoule par les canaux lacrymaux, dans le sac, puis dans le nez et la gorge. Ceci explique pourquoi, lorsqu’une personne pleure, son nez se met automatiquement à couler.

Le système des canaux lacrymaux se compose généralement de valves empêchant l’air ou le liquide de s’écouler dans l’œil. Mais, lorsqu’une pression s’exerce, certains individus sont capables de faire jaillir des liquides du sac lacrymal. Selon des rapports publiés dans le Journal of Otolaryngology and Rhinology en 2020, un petit bruit aigu pourrait même être émis lorsqu’une pression s’exerce sur ce sac.

Est-ce dangereux pour la santé ?

Andreoli, ophtalmologue, déclare à Live Science que “Certaines personnes peuvent souffrir de reflux ou de débordement par le canal lacrymal. » Ce débordement s’explique par de l’air provenant des voies nasales qui bouillonne dans le canal lacrymal. Cet air s’expulse grâce à la pression exercée par des éternuements violents ou un nez bouché.

Il existe plusieurs manières d’exercer une pression sur les fosses nasales, mais la plus courante reste la manœuvre de Valsalva, qui consiste à prendre une grande inspiration, fermer la bouche, pincer le nez puis souffler pendant 10 à 15 secondes. On dit de cette méthode qu’elle fait « sauter » les oreilles et exerce ainsi une pression sur la cavité nasale.

Tout comme le canal lacrymal, certaines personnes rapportent avoir fait jaillir de la fumée et des liquides inhabituels lors de cette méthode de mise sous pression. Néanmoins, sachez que pouvoir faire jaillir du liquide ou de la fumée par ses canaux n’est pas quelque chose d’habituel. En effet, ce phénomène se produit en cas d’anomalies au niveau des valves du système lacrymal.

Mais heureusement ce phénomène, malgré son étrangeté, n’est pas dangereux pour la santé. Une très bonne nouvelle puisque le système des canaux lacrymaux joue un rôle très important pour notre santé: il permet notamment à nos yeux de se débarrasser de petites poussières pouvant nous gêner.