Testeur de jouets : IKEA recrute un « directeur des jeux » avec un profil… plutôt surprenant !

Probablement parce que la vérité sort de la bouche des enfants, le géant IKEA propose un « poste » original à un seul enfant sur l’année 2021. En effet, IKEA vient de lancer un appel à candidature un peu particulier, mais il est malheureusement pour nos petits français, réservé aux candidats britanniques ou irlandais.

IKEA recherche un Chief Play Officer (CPO) autrement dit un Chef testeur de jouets ! Une offre incroyable qui devrait susciter l’intérêt de nombreuses petites têtes blondes ! Une année pour tester tous les jouets qu’IKEA lancera, soit environ 30 à 35 jouets… Noël toute l’année en quelques sortes !

L’annonce parue sur le réseau Linkedin la semaine dernière suscite déjà plus de 200 candidatures ! Pour postuler, le chef de jeu devra répondre à certains critères et surtout tester tous les nouveaux produits lancés.

Un profil très particulier

L’heureux élu doit être âgé entre 4 et 12 ans, il recevra les jouets à son domicile et pourra ensuite les conserver. Il va falloir un peu de place dans la chambre ! L’annonce précise que c’est un « emploi » à « temps partiel », l’enfant pourra donc continuer à aller à l’école 😊. Evidemment, le « job » n’est pas rémunéré….

Un enfant passionné de jouets qui aime jouer

Doit être âgé entre 4 et 12 ans

Pas de candidats adultes

La créativité est la clé : le candidat retenu aura une imagination débordante et aimera créer des choses

Comment postuler?

Les candidatures sont strictement interdites aux adultes et l’enfant retenu le sera s’il a une imagination débordante et du plaisir à créer des choses ! Pour candidater il faut envoyer un mail à ikeachiefplayofficer@hopeandglorypr.com avant le 4 janvier 2021… Attention seuls les résidents du Royaume-Uni et de l’Ecosse sont éligibles à cette candidature.

Les grandes enseignes tablent de plus en plus sur de réels testeurs pour promouvoir leurs marques. Les influenceurs et blogueurs permettent aux marques une visibilité accrue à moindre coût, mais comme ici, c’est souvent donnant-donnant. Toujours est-il que l’enfant élu sera probablement impatient de voir le facteur sonner à sa porte chaque mois !