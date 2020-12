Un restaurant Australien invente le verre à bière qui permet de servir quatre convives en même temps !

Dans certains pays ou région, la bière* est une institution ! La célèbre fête de la Bière de Munich rassemble chaque année des milliers d’amateurs de ce breuvage blond, brun, ambré ou blanc ! A Munich, durant l’OktoberFest, ce sont chaque année environ 7 millions de litres qui s’écoulent en une quinzaine de jour…

Et les serveurs se doivent d’être musclés pour transporter les impressionnantes choppes de bière. En Australie, ils ont une toute autre technique, bien sympa mais qui ne devrait pas plaire aux festivaliers de Munich ! Explications.

Sur le continent Australien, une société propose désormais une alternative aux lourdes choppes de bière ! Une choppe d’un litre qui se coupe en 4 ! Les quatre parties se détachent et forment un seul et unique verre, plus facilement transportable. C’est une chaîne de restaurants, Merivale qui a, semble-t-il créer ce verre insolite. La choppe pour quatre a été utilisée pour la première fois le 25 novembre dernier, lors du tournoi d’un important tournoi de rugby à XIII, sport national s’il en est.

Les avis sur le verre pour 4 sont partagés !

Les amateurs de bière semblent ne pas trop apprécier la blague… Leur choppe d’un litre se transforme en 4 verres de 25 cl… Les avis sont donc mitigés pour l’accueil de ce verre vendu 25 dollars tout de même. Merivale semble revendiquer la paternité de ce verre.

Pourtant, nul besoin de prendre un vol pour Sydney si vous souhaitez offrir ce verre insolite à vos amis. Il est disponible sur de nombreux sites de ventes en ligne, en revanche la livraison n’est pas garantie pour le 25 décembre !

Un objet qui ne sera pas forcément utile tous les jours mais qui peut faire son petit effet lors d’un match de foot – pizza -bière entre potes !! Enfin quand se réunir pour regarder un match de foot sera possible !

*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.