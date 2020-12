Le saviez vous ? Le vol d'avion régulier le plus court du monde ne dure que 47 secondes...

L’Ecosse est connu pour son équipe de rugby, pour son célèbre Monstre du Loch Ness qui vivrait terré dans les eaux du lacs de Highlands. Mais ce pays est également formé de plusieurs petites îles, évidemment inaccessibles à pied…

Dans l’archipel des Orcades, situé au Nord de l’Ecosse, ce sont 67 îles qui composent cet étonnant décor. Et sur ces 67 îles, seules 16 comptent des habitants. Pour se déplacer d’une île à l’autre, la plupart du temps, les habitants empruntent des navettes maritimes. Mais il existe aussi une liaison entre deux îles qui a une particularité unique ! 47 secondes, c’est le temps pour passer d’une île à l’autre… Découverte.

Si vous embarquez à l’aéroport de Westray pour vous rendre à l’aéroport de Papa Westray, vous ferez partie des passagers qui effectuent le vol le plus court du monde ! 2.7 kilomètres séparent les deux îles, mais bien entendu impossible de les parcourir à pied.

Pour ce faire, il faut embarquer dans un Britten-Norman Islander à hélices et payer 40€ ! Si ce vol qui embarque 8 personnes à la fois est le plus court au monde, il est également le plus cher connu… 40€ pour 47 secondes, on vous laisse calculer le prix pour une heure de vol !

Et la ligne la plus courte du monde est devenue une attraction dans la région. Très prisée des étudiants en école d’archéologie, les vestiges de ces îles sont un trésor naturel. Si l’on en croit les habitants de l’île, un seul pilote travaillerait sur cette ligne… Ils prient chaque jour pour qu’il ne soit ni malade, ni en grève !