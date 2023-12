Une marque de bière invente la boule de Noël à remplir avec de l’alcool, « et la fête est plus folle ?! »

Chaque année, c’est la même rengaine en décembre ! Ce dernier mois de l’année lance les festivités liées aux célébrations de Noël dans la religion chrétienne. Et qui dit Noël dit cadeaux, repas gargantuesques et caloriques, sapins et décorations de ce dernier. Les petites boules rouges, vertes ou dorées, c’est bien mignon lorsque les enfants sont petits, mais quand ils deviennent adultes, cela peut sembler un peu ringard. Sacrilège, osons-nous critiquer les décorations traditionnelles ? Absolument pas, nous vous proposons juste de découvrir des boules bien plus sympathiques pour une décoration de sapins « pour adultes ». Ces drôles de boules sont le fruit de l’imagination de la marque de bière Miller Time qui, chaque année, connaît un succès fou avec ses boules de Noël remplies de bière*. Découverte.

Les décorations Miller Lite pour les amateurs de bière

Lorsque vous recevrez vos invités, ils pourront être très surpris par la décoration de votre sapin 2023 ! En effet, pour apporter une touche originale à votre sapin, mais également une note de Miller Time, les Beernaments Miller Lite sont la solution idéale. Ces décorations à boire peuvent être accrochées au sapin de Noël, transformées en décorations festives ou utilisées de diverses autres manières. « Nous savons que les personnes attendent avec impatience des célébrations plus intimes cette année, ce qui signifie plus de temps Miller avec leurs amis proches et leurs proches. Nos Beernaments sont non seulement hilarants, mais ils offrent par ailleurs un excellent moyen de maintenir la luminosité des vacances pour les amateurs de bière du monde entier, des boissons à la décoration », explique Sofia Colucci, vice-présidente mondiale de Miller Family of Brands.

Comment se présentent les « Beernaments » ?

Les Beernaments sont élégants et festifs. Chaque ornement en forme de globe peut accueillir une canette de bière Miller Lite de 33 cl. Les boules sont livrées vides, et donc à remplir de bière ou de tout autre liquide de votre choix, alcoolisé ou non d’ailleurs. Cette année, Miller Lite a fait appel à Jimmy O. Yang pour apporter un peu d’originalité à votre décoration de sapin ou de table d’ailleurs. « Fan de longue date de Miller Lite, décorateur de vacances professionnel pour la première fois, je suis très heureux d’aider à offrir Beernaments aux amateurs de bière, aux passionnés de vacances et, en général, à la joie du monde. Qui ne voudrait pas boire de la bière dans une décoration ? », déclarait l’acteur et humoriste, fier de sa collaboration avec la marque de bière.

Combien coûtent les Beernaments et où les acheter ?

Les Beernaments Miller Lite sont disponibles depuis le 07 décembre et vendus en lot de six boules de la marque Miller Lite. Un ensemble coûte 28 $ jusqu’à épuisement des stocks soit environ 25,50 € plus frais de port. Mais attention ! Elles sont vendues vides, il faudra donc les remplir, soit avec des canettes de Miller Lite, vendues séparément, soit avec le liquide de votre choix ! Que pensez-vous de cette drôle d’invention pour des décorations de Noël ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.