Strike Pack : les joueurs préoccupés par un accessoire de triche « anti-recul », très facile à se procurer…

Décidément, la lutte d’Infinity Ward contre les tricheurs dans Call of Duty Modern Warfare n’est pas près de se terminer. Et pour cause, il serait possible pour un joueur d’atteindre facilement ses cibles avec une arme à feu en utilisant le Cronus Max.

Si vous ne le savez pas encore, il s’agit d’un appareil qui sert principalement à réduire les interférences Bluetooth lors des compétitions en LAN. Néanmoins, une vidéo apparue en ligne il y a quelques mois suggère que certains gamers s’en servent dans le but de dominer leurs adversaires.

La vidéo en question a été mise en ligne sur Twitter par @Sakdezy. Bien qu’elle soit relativement courte, elle nous permet de voir la différence entre un tir normal et un tir avec le mod anti-recul. Alors qu’en temps normal, l’arme affiche un véritable recul, ce n’est pas le cas lorsque le hack est activé. En plus de réduire le recul, cette technique permet d’augmenter la cadence de tir. Des améliorations qui permettent de se débarrasser facilement d’un personnage adversaire…

Pour modifier le fonctionnement du Cronus Max, les joueurs malhonnêtes utilisent des mods appelés « Strike Packs ». Ceux-ci permettent à presque toutes les armes disponibles dans Call of Duty Modern Warfare d’avoir un recul nul par l’intermédiaire d’un ajustement artificiel. Il serait d’ailleurs possible d’obtenir le même effet dans Call of Duty Warzone.

L’un des principaux problèmes est qu’il est difficile de savoir si quelqu’un utilise ces mods. Il devient encore plus compliqué de les détecter lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’une compétition en ligne. Il s’agit effectivement d’un hack qui repose sur une modification matérielle, plus précisément du contrôleur. Aucun indice n’apparait donc dans le code du jeu.

Stuff like this really does make you think. There's legit no way to stop this, and how would you tell if someone is "just beaming" or is using a mod? https://t.co/fI4P5ikMj1

— Empire Clayster (@Clayster) June 20, 2020