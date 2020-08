Test de la manette sans fil Nacon Revolution Unlimited Controller Pro !

Si vous n’êtes pas « fan » des manettes et contrôleurs officiels sachez qu’il existe de nombreux modèles alternatifs, quelques fois bien meilleurs que les accessoires originaux. Et justement, nous allons vous présenter Nacon, une entreprise française spécialisée dans les périphériques gaming. Elle vient de nous envoyer leur manette « Revolution Unlimited Pro Controler« .

La manette Nacon Revolution Unlimited Controller Pro est un dispositif compatible PS3, PS4 mais également PC et Mac. Souvenez-vous, il y a quelques années je vous avais partagé un tutoriel complet pour brancher une manette PS3 sur un ordinateur tournant sous Windows 10. Une manipulation qui nécessitait un dongle Bluetooth ainsi que l’installation d’un petit programme un peu capricieux pour gérer les drivers…

Avec la manette Nacon, plus besoin de se tortiller les méninges, elle est nativement compatible avec les ordinateurs (et les mac). Bref, un dispositif très prometteur sur le papier – mais arrivera-t-il à rivaliser avec les manettes officielles DualShock PS3/PS4 ? La réponse tout de suite avec notre test complet.

Déballage et Design

Le premier contact est très positif. La manette dispose d’un design élégant qui semble extrêmement robuste. Le bundle contient un imposant étui de rangement rigide et compartimenté qui couvre la manette ainsi que ses accessoires : un câble tressé de 3m de longueur pour charger la manette, un chiffon de nettoyage pour retirer les traces de doigts et poussières, un compartiment contenant des poids supplémentaires pour la manette et des capuchons de joysticks interchangeables, un manuel d’utilisation et un récepteur USB Bluetooth. Un pack très complet qui promet le meilleur pour la suite

La manette arbore une apparence très futuriste et un design élaboré. Recouverte que d’une seule couleur uniforme (noir), plusieurs textures se font ressentir au touché. Les « poignées » sont recouvertes d’un revêtement mat « Soft Touch« , très agréable à manipuler. Le dos dispose de poignées ergonomiques antidérapantes quadrillées. La manette est relativement imposante, ce qui est plutôt agréable quand vous avez de « grandes » mains.

Installation

L’installation de la manette est on ne peut plus intuitive, il suffit en effet de brancher le câble inclus, ou le récepteur Bluetooth (selon vos préférences) et d’allumer la manette : rien de plus, rien de moins… Sur le papier Nacon annonce une portée de 7 mètres… En pratique, la taille de notre pièce n’est pas assez grande pour tester la portée au delà, ce qui est déjà largement suffisant…

Prise en main de la manette :



La manette NACON est équipée des boutons de base que l’on retrouve sur les manettes traditionnelles mais elle intègre également plusieurs fonctionnalités très utiles. Un bouton de volumes pour augmenter le son à votre guise, un bouton de synchronisation à l’arrière de la manette, un pavé tactile, 4 boutons raccourcis modifiables sur les deux côtés intérieurs. 3 switches pour basculer sur l’un des 3 profils de fonctionnement : PS4, PS4 Advanced et PC Advanced ainsi qu’une sortie de casque jack de 3,5mm pour la prise en charge des discussions audio.

Après de nombreuses heures de jeux le constat est sans appel, la manette NACON est un produit performant et très agréable à utiliser. L’adaptation se fait rapidement et les boutons sont très réactifs. Qui plus est, la manette est hautement personnalisable avec plusieurs types de poids : 2 poids de 10g, 2 poids de 14 g et 2 poids de 16 g. Parfait pour les joueurs exigeants qui aiment personnaliser le poids de leurs manettes !

La Revolution Unlimited Pro Controller peut se relier à la PlayStation 4, la PlayStation 3 et peut aussi être connectée à un ordinateur ou à un mac. Elle dispose d’une connectivité sans fil (Bluetooth) grâce au récepteur USB (à antenne directionnelle) que je vous ai présenté précédemment. La recharge s’effectue en deux heures environ pour une autonomie de 6 heures.

Logiciel :

Un logiciel peut être également installé sur votre ordinateur, il vous servira à personnaliser entièrement la manette, sur Mac ou sur Windows. Vous pourrez ainsi personnaliser son apparence, que ce soit au niveau des couleurs, mais également la sensibilité des touches, le niveau de vibration ainsi que les touches raccourcis.

Son prix :

Vous l’aurez compris, la manette NACON est un produit complet et haut de gamme et forcement, son prix est à la hauteur de ses performances et de la qualité des finitions. En effet, vous devrez débourser pas moins de 170€ environ pour vous offrir ce petit bijou. Un tarif pas forcement à la portée de toutes les bourses…

REVOLUTION UNLIMITED PRO CONTROLLER pour PS4™/PC Sans Fil/Filaire Branchement filaire et connexion sans fil Meilleure Vente n° 1

Conclusion :

En introduction je vous parlais des performances des périphériques alternatifs, quelques fois meilleurs que les produits officiels. La manette NACON en est l’exemple concret puisque celle-ci affiche un temps de réactions de seulement 4MS ce qui est supérieurs aux manettes Dual Chock 4. La manette est extrêmement customisable, que ce soit au niveau du poids, des LED mais également des joysticks (en taille et en inclinaison). Le design ainsi que la qualité des matériaux sont excellents. Petit bémol, la manette n’est pas contre pas très abordable, vous devrez en effet débourser près de 170€, soit le tiers du prix d’une console dernière génération neuve…

Article rédigé en collaboration avec Sohanne

Manette haut de gamme Design Prix en main Fonctionnalité Rapport Qualité / Prix Manette haut de gamme En introduction je vous parlais des performances des périphériques alternatifs, quelques fois meilleurs que les produits officiels. La manette NACON en est l'exemple concret puisque celle-ci affiche un temps de réactions de seulement 4MS ce qui est supérieurs aux manettes Dual Chock 4. La manette est extrêmement customisable, que ce soit au niveau du poids, des LED mais également des joysticks (en taille et en inclinaison). Le design ainsi que la qualité des matériaux sont excellents. Petit bémol, la manette n'est pas contre pas très abordable, vous devrez en effet débourser près de 170€, soit le tiers du prix d'une console dernière génération neuve... User Rating: 4.55 ( 1 votes)