Steam : utiliser une manette PlayStation 5 sur PC est désormais possible (bêta)

Pour que nous puissions profiter pleinement des performances de la PlayStation 5, Sony a équipé sa console d’une nouvelle manette. Baptisée DualSense, cette dernière remplace donc le contrôleur DualShock de la PlayStation 4. Par rapport à la génération précédente, elle s’avère plus fonctionnelle grâce notamment à la présence d’un micro (que l’on peut désactiver).

À cela s’ajoute un look plus musclé et plus épuré, mais aussi un moteur de vibration qui promet d’être plus « immersif ». Bref par rapport à la manette de la PS4, la DualSense assure une meilleure expérience de jeu. Raison pour laquelle de nombreux membres de Steam ont hâte de pouvoir l’utiliser sur leur plateforme de jeux vidéo favorite.

En route vers Steam !

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ces derniers devraient bientôt voir leur rêve devenir réalité. Selon les dernières informations, Valve prépare à mettre à jour l’API de Steam afin de permettre à sa boutique de jeux vidéo dématérialisés de prendre en charge la manette de la PlayStation 5. Actuellement, le studio américain testerait la fonctionnalité et espère la déployer très prochainement afin que les abonnés possesseurs du nouveau contrôleur de Sony puissent commencer à se servir du nouvel accessoire le plus tôt possible.

Il est intéressant de noter que l’API Steam Input supporte déjà près de 200 périphériques. La DualSense rejoindra alors bientôt ces centaines d’accessoires pris en charge par la plateforme. Valve n’a pas fourni une date précise, mais compte tenu de l’engouement entrainé par la PlayStation 5, la firme travaille sans aucun doute dur. Cela, afin de profiter de l’éventuelle augmentation des ventes engendrées par cette situation que Sony semble d’ailleurs avoir du mal à gérer. En effet, à cause de la pandémie et d’une demande exceptionnellement élevée, la firme japonaise a du mal à honorer les commandes.

Une part d’utilisation de 21,6 % pour les manettes PlayStation

D’après Valve, toutes les fonctionnalités de la DualSense seront supportées par Steam lorsque la prise en charge sera officielle. Les joueurs pourront du coup utiliser le pad directionnel. Les LED seront allumés et la manette se mettra à vibrer comme si on jouait sur la PlayStation 5 elle-même. Le studio promet aussi une prise en charge du gyroscope.

À noter que la manette de la console next-gen de Sony est également prise en charge par la PlayStation 3 et la Nintendo Switch. Quant à la part d’utilisation des contrôleurs PlayStation sur Steam, Valve affirme qu’elle atteint aujourd’hui près de 21,6 %, contre seulement 10,9 % il y a deux ans.

Manette PlayStation 5 officielle DualSense, Sans fil, Batterie rechargeable, Bluetooth, Couleur : Bicolore Manette sans fil DualSense pour PS5, Pour une expérience de gaming plus intense et innovante, Compatible avec PC via une connexion filaire en USB Meilleure Vente n° 1