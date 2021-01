5 magnifiques Tiny-Houses à louer sur Airbnb en région Normandie ou Rhône-Alpes !

A la mi-janvier, il faut déjà penser à réserver vos vacances d’été ! Souvent les prix sont plus intéressants et le choix plus large. Et cette année, que ce soit en été ou pendant les « petites » vacances scolaires, vous aurez peut-être envie de nouveautés ? Un chalet perdu dans la Nature, afin de respirer l’air pur des campagnes françaises ?

Vous opterez peut-être pour le concept « Tiny-House » très en vogue actuellement ! Et ça tombe bien, nous vous avons déniché cinq tiny-houses à louer via la plateforme AirBnb. Cap sur la région Rhône-Alpes et sur la Normandie !

Au Ptit Nid du Colibri à Ceyzérieu (01)

Coralie et Aubin vous accueilleront dans leur tiny-house toute en bois, posée entre lacs et montagne. La « sobriété heureuse », c’est le concept des propriétaires du lieu ! Balades au lac du Bourget, aux cascades de Valromey ou dans le massif du Grand Colombier, c’est vous qui choisissez…

La tiny-house peut accueillir deux personnes, dispose de toilettes sèches et d’électricité verte ENERCOOP. L’eau est apportée par un récupérateur d’eau de pluie et le tri des déchets est obligatoire. Les propriétaires demandent que les produits d’entretien soient écologiques. Iles peuvent éventuellement vous les fournir. Comptez 65€ la nuit pour deux personnes (frais et taxes de séjours inclus)

Tiny House dans le Vercors à Saint-André-en-Royans (38)

Entre forêt et prairie, Mélanie et Nicolas vous accueillent sur les contreforts du massif du Vercors. Un paysage à couper le souffle vous attend ! Votre seule compagnie : le coassement des grenouilles et les gazouillis des oiseaux… Sympa comme programme de reconnexion ! Cette micro-maison dispose de toilettes sèches, d’une cuve d’eau de pluie micro-filtrée et pour l’eau chaude, un chauffe-eau au gaz équipe cette Tiny. 9 m² de calme et de bien-être pour

La tiny-house de Mélanie et Nicolas n’est pas adaptée aux enfants. Les animaux de compagnie sont acceptés. La Tiny-House est interdite pour y tenir des festivités et est résolument « non-fumeur » ! 9 m² de calme et de bien-être pour 45€ la nuit pour deux personnes taxes comprises… Première disponibilité : Août 2021.

La Tiny House de Michel à Sévigny (61)

Dans ce petit village de 300 habitants, le calme et la Nature reprennent leurs droits… Vous pourrez visiter la Tuilerie Sans-Pareil à la Maison Neuve, désaffectée, inscrite aux Monuments historiques, le Haras du Petit Tellier, l’Église Saint-Brice ou le Château du XIXème siècle. Au cœur de la Nature, il faudra simplement être assez souple pour accéder au couchage sur mezzanine. La tiny-house normande n’accueille ni enfants, ni animaux de compagnie. Elle dispose d’un SPA mais celui-ci est indisponible hors-saison (à partir du 1er octobre). La tiny-house de Michel se loue pour 30€ la nuit pour deux personnes hors frais et taxe de séjour. Attention location possible pour deux nuits ou plus !

La micromaison d’Armelle et son bain nordique à Le Brévedent (14)

Elle s’appelle « Le rêve des écureuils » et se situe au cœur du pays d’Auge. Ressourcement au programme dans un écrin de verdure, en bordure de forêt. Armelle propose le bain nordique et le feu de bois en toutes saison. A seulement 20 minutes de Deauville, le dépaysement sera total.

La Tiny House est construite en bois et fibre de bois et dispose de toilettes sèches et d’un traitement écologique des eaux grises. La valorisation des déchets y est également de mise ! Un forfait cocooning est disponible pour encore plus de sérénité (massages Tui Na, réflexologie plantaire). Comptez 107€ la nuit pour deux personnes, avec un minimum de réservation de 3 nuits consécutives.

La tiny-house de Gérard à Bernières-sur-Mer (76)

Une tiny house toute en bois posée au milieu d’une prairie agréable. Parfaite pour un couple pour y passer des moments romantiques et fleur bleue. Les falaises d’Etretat, de Fécamp ou la jolie ville d’Honfleur seront à portée de découvertes ! Et quelles découvertes ! La côte sauvage de ce côté de la Normandie est juste magnifique alors pourquoi ne pas la découvrir en séjournant dans une tiny-house ? Comptez 75€ la nuit chez Gérard avec un minimum de 2 nuits réservées.