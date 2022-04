Baluchon dévoile sa dernière Tiny-House, La (lumineuse) Pétillante !

Si vous nous suivez, vous connaissez forcément l’entreprise Baluchon, spécialiste français de la construction de tiny-houses. Chaque petite maison qui sort des ateliers de Loire-Atlantique se destine à un propriétaire particulier. Chez Baluchon, aucune tiny-house ne ressemble à celle de son voisin… Baluchon, c’est l’histoire de Laëtitia et Vincent, et elle débute un peu par hasard. Ils ont chacun de leur côté un projet d’autoconstruction, et se rencontrent en 2015… Ils font alors de leur projet commun les fondations de leur entreprise. Depuis lors, ils s’attèlent à satisfaire les moindres désirs de leurs clients. Aujourd’hui, c’est la tiny-house de Sarah, qu’elle a souhaité appeler « Pétillante », qui vient d’être livrée à sa propriétaire dans le département de la Vendée… Une tiny-house lumineuse et accueillante que nous vous invitons à découvrir. C’est parti pour la visite !

La Tiny house Pétillante par Baluchon

La Pétillante tiny-house de Sarah est un modèle clé en main qui propose entre deux et quatre couchages selon l’aménagement choisi. Cette petite maison se veut accueillante, lumineuse et centrée sur la cuisine, la pièce préférée de Sarah, adepte des bons petits plats à partager avec ses amis. La cuisine a donc été aménagée avec des meubles de belle surface, et se compose de tous les équipements électroménagers dont elle a besoin. De multiples rangements ont également été installés, la cuisine étant un point stratégique pour la propriétaire.

Toujours au rez-de-chaussée, on trouve le salon, agrémenté d’un superbe poêle à bois pour les fraîches soirées, et un grand canapé devrait y prendre place sous peu. La pièce à vivre semble majestueuse avec ses étagères en hauteur qui libèrent l’espace au sol, des bois clairs et une décoration naturelle. Pour la salle de bain, c’est une douche de 80 cm x 80 cm avec portes battantes et toilettes sèches, ainsi qu’un petit lavabo qui meublent cette pièce.

Visite de l’étage !

A l’étage, on trouve l’espace nuit avec une chambre en mezzanine conçue pour y mettre un lit pour deux personnes. Elle dispose aussi de rangements qui s’étendent sur toute la largeur de la tiny-house. Avec le petit plus de Baluchon : un grand rangement qui s’inscrit en toute discrétion en tête de lit ! Admirez la vue plongeante sur la pièce à vivre depuis la mezzanine ! Franchement, on ne se croirait pas dans une tiny-house d’une trentaine de mètres carrés !

Les caractéristiques techniques de la Pétillante Baluchon

Châssis : Remorque Baluchon avec option peinture, longueur utile de 6 mètres.

Ossature : Epicéa classe 2.

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et Porte : Menuiseries mixtes bois/aluminium et double vitrage.

Pare-Pluie et Frein Vapeur : Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygro variable).

Equipements électroménagers : Ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, gazinière four/plaques, réfrigérateur Klarstein.

Parquet / Plancher : Epicéa massif et lames vissées sur lambourdes et vitrifiées.

Couverture : Bacs aluminium à joints debout.

Bardage : Red Cedar avec saturateur anti-UV.

Revêtement bacs aluminium à joints debout.

Lambris : Épicéa brut de sciage peint en blanc.

Aménagement : Chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : Marque Legrand et éclairage LED.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’entreprise Baluchon via leur formulaire de contact.