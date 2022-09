Bob’s Containers : The Porter, une petite mais très luxueuse maison container avec bain à remous et filet hamac

Habiter dans une maison faite d’anciens containers d’expédition est une pratique qui se généralise de plus en plus. Ces anciens modules de transport maritime forment des structures parfaites et modulables que l’on peut assembler, empiler, accoler… Ils sont la porte ouverte à toute forme de créativité de la part d’architectes et designers. Dans l’esprit des gens, une maison container est une petite habitation facile et rapide à construire, qui revient beaucoup moins cher qu’une maison traditionnelle de même surface. Avec celle dont nous vous parlons aujourd’hui, baptisée The Porter, le constructeur nous prouve que maison container peut rimer avec luxe et volupté…

The Porter c’est quoi ?

The Porter est donc une maison container haut de gamme, avec une terrasse sur le toit et un élégant design Boho du désert. Il faut dire que les habitats alternatifs ont connu un boom sans précédent à cause de plusieurs facteurs, comme la crise sanitaire mondiale, les difficultés financières, mais également parce que de nombreuses personnes aspirent à un changement de mode de vie. Et la maison container se pose comme une alternative avantageuse comparée à une maison traditionnelle. Mais il faut aimer la vie dans un endroit assez compact, et les dispositions linéaires qu’impose la structure originelle d’un container.

Avec The Porter, on nous prouve qu’une maison container n’a rien d’une boîte métallique sans âme, bien au contraire. Cette splendide demeure est l’œuvre du constructeur Bob’s Containers, elle se trouve au Texas et peut même être louée sur Airbnb. Il faudra compter environ 650€ pour deux nuits, car il n’est pas possible d’en réserver qu’une seule…

Quelques détails sur The Porter

La maison container n’est pas une immense maison puisque qu’elle mesure 12 mètres de long pour une largeur de 2,4 mètres, ce qui donne une surface habitable de 29,8 mètres carrés. Pour la rendre plus spacieuse, le constructeur a utilisé des finitions claires, des meubles bas, une grande porte de garage en bois et a installé un immense salon extérieur avec baignoire au grand air. A l’intérieur, nous retrouvons un aménagement assez typique de ce genre de maison avec un salon, une cuisine ouverte au milieu, la chambre à coucher d’un côté et la salle de bains à l’autre extrémité. The Porter est donc une petite maison, plus pour les vacances que pour y vivre toute l’année. La cuisine, par exemple, est très basique et ne permettra pas de réaliser de grands plats. Mais elle est fonctionnelle et magnifique !

Le clou du spectacle : le patio terrasse sur le toit !

L’étage est un peu la cerise sur le gâteau avec un magnifique toit terrasse sur lequel nous trouvons une table pour manger, des chaises confortables et une magnifique baignoire… Celle-ci est typique du Texas et s’intègre donc parfaitement au paysage. Vous pourrez donc profiter d’un bain chaud en plein air avant de vous prélasser dans le hamac ou après avoir fait un barbecue, tous deux disposés sur le toit terrasse également. The Porter semble être l’endroit idéal pour passer le week-end loin du bruit de la ville. Elle est chouette cette maison non ?