Une maison container spacieuse et ouverte construite avec quatre modules de marchandises

Les maisons containers sont devenues très prisées de nombreux nouveaux propriétaires… Il faut dire qu’elles peuvent sembler faciles à construire et relativement accessibles financièrement. Pourtant, maison container ne veut pas forcément dire petite maison ! La preuve avec celle que l’on vous présente aujourd’hui, située dans la banlieue de Norrtalje, à Soderbykarl, en Suède. Cette superbe maison construite à base de 4 containers maritimes de 40 pieds chacun, se trouve dans de verts pâturages, où les moutons paissent tranquillement dans un cadre verdoyant. Cette maison de 108 m² sur deux étages s’intègre parfaitement à l’environnement rural dans lequel elle a été construite… Son architecture unique et sa pergola valent le coup d’œil. Découverte !

Un petit tour à l’extérieur…

Les quatre containers maritimes ont été agencés avec goût et offrent un hébergement unique en son genre ! Les propriétaires ont choisi d’intégrer les couleurs locales, notamment en recouvrant les containers de métal à revêtement en poudre gris à l’étage, et de tôle Corten qui va se rouiller avec le temps au rez-de-chaussée… Une recouvrance qui permettra au fil du temps, de se fondre dans les couleurs ocres de la forêt. Cette maison est aussi un petit concentré de technologie grâce à une automatisation qui contrôle les lumières, le chauffage et l’éclairage par téléphone. Il est également possible de suivre les mouvements des détecteurs de fumée, qui vous alertent directement sur smartphone en cas de déclenchement. Enfin, les propriétaires ont opté pour une solution multiroom avec des hauts parleurs intégrés dans la totalité de la structure.

Un petit tour au rez-de-chaussée

En bas, on retrouve les espaces de vie, tous avec de larges baies vitrées qui donnent encore plus d’espace à ce grand logement. Une pergola a été installée avec un balcon en bois qui donne une superbe perspective sur les environs. Il paraîtrait que le coucher de soleil y est exceptionnel. A cet étage, on retrouve donc en plus des pièces de vie, une cuisine ouverte dans de jolis tons noirs avec tous les équipements mécaniques utiles tels que four, micro-ondes intégrés dans un meuble haut, un réfrigérateur/congélateur, une plaque à induction et un lave-vaisselle.

Le comptoir robuste et assorti offre une bonne surface de travail et le rangement est assuré par les armoires supérieures et inférieures. De nombreux rangements se trouvent de part et d’autre de la cuisine. Ensuite, la salle de séjour offre un grand espace avec canapé et baies vitrées pour profiter encore et toujours de l’environnement paisible de cette maison container. Enfin, on trouve une salle de bains entièrement carrelée et moderne avec des carreaux blancs sur les murs et des sols carrelés gris. Il y a une baignoire, une grande commode avec des espaces de rangement, un comptoir et un lave-linge avec sèche-linge combiné.

Un petit tour à l’étage…

Il est possible d’accéder à l’étage par une entrée indépendante qui donne sur la chambre, une salle de détente et une salle de bains. Celle-ci a été carrelée dans des tons clairs avec des carreaux gris au sol, du blanc sur les murs et des plafonniers au plafond. Elle dispose d’une douche avec une paroi en verre, des toilettes, un lavabo avec une commode et une armoire de toilette. C’est ensuite une grande chambre qui s’offre aux propriétaires avec un lit double, des rangements et une grande fenêtre… Une autre chambre plus petite se trouve aussi à l’étage, et dispose d’un lit et d’un bureau. Enfin, on y trouve une salle de détente avec canapé, table basse et fauteuil qui donne directement sur un balcon, et une terrasse aménagée sur le toit de l’un des containers du rez-de-chaussée… Magnifique cette maison container, non ? Plus d’informations : henriknero.residencemagazine.se.