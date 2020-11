Escher : cette Tiny House de 34m² incroyablement luxueuse peut accueillir jusqu’à 12 personnes

Dans la famille des tiny house, il y a celles que l’on peut d’offrir pour moins de 50 000 € et puis il y a celles que l’on pourrait qualifier de tiny house de luxe ! C’est un peu le cas avec cette petite maison d’Escher dont le prix de départ est de 180 000 dollars ! Cuisine de chef, dressing, si le concept de tiny house est bien respecté puisqu’elle est sur roue, on ne peut cependant pas vraiment la déplacer en quelques minutes ! 34 m² pour cette tiny house ! Réduction d’espace et amélioration de l’habitat sont bien présents et c’est une vraie tiny house haut de gamme.

Le créateur de la tiny house Escher, David Latimer voulait une petite maison familiale et il pense que ces maisons sont celles de l’avenir. Son modèle permet de caser de plain-pied, une salle de bain, une cuisine suréquipée pour une tiny house et deux chambres.

Les tiny house « grand modèle » de David Latimer débutent à 180 000 dollars (151000€). Et elles peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes pour la vie quotidienne, ou 12 pour un repas à partager ! C’est en 2016 que David Latimer a conçu sa première tiny house pour un couple bientôt parents. Ils voulaient des équipements modernes dans un espace restreint.

La tiny house en détail :

A l’extérieur, on retrouve du bois de cèdre et d’immenses fenêtre de chaque côté de la structure. La tiny house se dote même d’un garage. A l’intérieur, la surprise est totale ! L’espace de vie se transforme en salle à manger grâce à des bancs escamotables qui viennent se cacher sous le sol. La cuisine n’a rien à envier à celles des grands chefs ! C’est le point central de cette tiny house. Grande cuisinière, évier de ferme et nombreux rangements pour cuisiner pour 12 personnes.

Dans la chambre, le lit est monté sur vérin hydraulique pour accéder aux rangements situés en- dessous. Enfin la salle de bain est équipée d’une douche spacieuse et de toilettes classiques. Et la salle de bain cache également un dressing.

Cette petite maison n’est pas accessible à tous les budgets, elle s’adresse plutôt à celles et ceux qui souhaitent vivre de manière minimaliste sans pour autant faire une croix sur la haute technologie ni le confort.