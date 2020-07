Ghibli dévoile d’adorables peluches qui se métamorphosent en sac de courses éco-responsable !

Ce n’est plus un secret, les sacs et les emballages plastiques font partie des pires sources de pollution et représentent une sérieuse menace pour l’environnement. Heureusement, les mentalités ont beaucoup évolué de nos jours : en effet face aux alternatives proposées par les marques et enseignes, de plus en plus de consommateurs préfèrent aujourd’hui opter pour les sacs de courses qui peuvent être réutilisés à volonté.

Dernièrement, le Studio Ghibli a eu la bonne idée de proposer des sacs de courses qui sont à la fois très originaux et créatifs : il s’agit en effet de peluches deux en un qui peuvent se transformer en sacs de courses écologiques en un simple tour de main.

Des sacs de courses adorables ET éco-responsable !

Depuis la création du Studio Ghibli en 1985, les personnages de ses films sont devenus de véritables icônes de la pop-culture au Japon, mais aussi à l’international. Depuis le 1er juillet 2020, les collectionneurs de produits dérivés Ghibli peuvent s’offrir des peluches très particulières à l’effigie de personnages de deux des films les plus populaires du studio japonais.

Les sacs en peluche se déclinent en deux modèles : l’un est à l’effigie d’un adorable petit renard écureuil, une créature qui est apparue dans « Le Château dans le ciel », le premier film d’animation du Studio, sorti en 1986. L’autre peluche représente la souris Boh, personnage de soutien dans « Le Voyage de Chihiro » (2001), avec un Yu-Bird perché sur la tête.

Crédit photo : Ghibli / Boutique donguri-sora.com

En plus d’être vraiment adorables, les peluches présentent également le plus d’être deux en un : elles sont en effet dotées d’une espèce de support rembourré d’un sac fourre-tout écologique et joliment décoré qui se déploie vraiment très facilement et rapidement en un tour de main. Nous avons affaire à de très jolis sacs bandoulières qui sont aussi pratiques qu’originaux : lorsqu’on les porte, ils permettent d’avoir une mignonne petite créature perchée sur l’épaule.

Les sacs sont disponibles depuis début juillet, mais uniquement au Japon. Les fans ne les trouveront que dans les boutiques Donguri Kyowakoku. Il est aussi possible d’acheter des sacs en ligne, sur le site web de la chaîne de magasins nippons. Dans les deux cas, il faut compter 2 800 yens pour un sac, soit un peu moins de 23 euros.