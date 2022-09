Hickory Outlook : cette propriétaire nous prouve qu’une Tiny House peut être très luxueuse

Dans l’esprit de la plupart des gens, une tiny-house ou une maison container est petite, manque de confort, n’est pas très luxueuse et ne coûte pas très cher à construire ou à aménager… Vous pensez peut-être ainsi, mais quand vous aurez découvert la maison container Hickory Outlook, vous pensez probablement d’une autre manière ! Cette maison a été construite à base de containers d’expédition et reconvertie en un une petite maison très chic, mais aussi très chère. Sa propriétaire, Emily, la décrit ainsi, mais précise qu’en utilisant des containers, elle a aussi et surtout participer au mouvement « upcycling » et donc offert une autre vie à de nombreux matériaux. Présentation !

Une petite maison hyper élégante

Sa petite taille ne l’empêche absolument d’être une maison plutôt très chic et très confortable. A l’intérieur, les équipements sont dignes de villas de grand standing. On y trouve du mobilier entièrement personnalisé, une salle de bains chic et moderne et même un sauna et un bain à remous. Nous vous avions prévenus, dans la maison d’Emily, petit espace ne rime pas du tout avec manque de confort ! En construisant sa maison container luxueuse, Emily souhaite changer l’image des petites maisons et espère que les modes de vies alternatifs seront, à l’avenir, plus prisés des futurs propriétaires qui hésitent encore. La maison Hickory House est la seconde construction d’Emily et si vous passez par l’état de New York, vous pourrez même la louer sur Airbnb pour environ 650€ la nuit, mais il faudra réserver pour deux nuits minimum; le luxe se paie, même en maison container !

La vision de la maison container selon Emily

Sur les réseaux sociaux, Emily prodigue des conseils pour la construction mais également son avis assez tranché sur la question du coût d’une maison container. Elle explique que ceux qui pensent qu’une maison de ce type est moins chère qu’une maison traditionnelle se trompent. Sa maison lui a coûté la modique somme de 200 000 dollars pour 42.3 m² habitables. Et c’est sans compter le terrain qu’il lui aurait fallu acheter si le sien n’avait pas appartenu à sa famille ! A titre d’exemple, elle donne le prix du sauna (7000$) ou du bain à remous installé dans le patio (5000$). Cette maison est construite pour la location, mais elle pourrait absolument convenir à une résidence principale.

Un petit tour à l’intérieur s’impose !

La salle de bains est peut-être le joyau de cette maison container avec un lavabo à double vasque, des meubles sur mesure peints avec une peinture personnalisée de couleur Chevrolet Tahoe, un souhait d’Emily; on y trouve également une douche à l’italienne avec buses, des toilettes électriques avec bidet, etc. La salle de bains accueille aussi un coin buanderie avec lave-linge et sèche-linge ! Emily a bien recyclé de vieux containers, mais elle n’a apparemment pas vraiment souhaité en faire une maison écologique. La maison est entièrement dotée de sols chauffants, et la cuisine est super équipée pour deux personnes.

Il ne manque rien au luxe que l’on peut attendre d’une grande maison. Au salon, c’est un grand canapé en cuir qui trône devant d’immenses fenêtres, qui offrent un paysage époustouflant… Quant à la chambre, elle se trouve à l’extrémité de la maison et comprend des tables de nuit flottantes avec chargeurs sans fils intégrés, une armoire et un bureau. Le bureau est même équipé de miroirs réglables en fonction de la lumière, et peut donc servir de petite station de maquillage. Alors, convaincus qu’une maison container peut être très luxueuse ? Comme pour tout, si on y met le prix, on peut tout faire, même dans une toute petite maison !