Il invente l’héliodome, une maison passive et innovante dans laquelle il fait 20° toute l’année…

Nous le savons, l’hiver pourrait être rude tout comme le début de l’année prochaine quand nous recevrons nos factures d’électricité… Les prix de l’énergie ont flambé, c’est n’est un secret pour personne, et quand le bouclier tarifaire mis en place par l’Etat aura sauté, nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés… En Angleterre par exemple, les factures d’électricité sont devenues si importantes que certaines émissions en font gagner la somme ! Pourtant un architecte ébéniste alsacien, du nom d’Eric Wasser, a peut-être la solution pour diminuer drastiquement sa consommation d’électricité. L’homme est l’inventeur de l’héliodome, une maison passive et bioclimatique en forme de toupie, qui a reçu le prix du Concours Lépine en 2003… Il habite la sienne depuis 2011 dans le village de Coswiller en Alsace, mais peine à convaincre les industriels… Explications.

C’est quoi une maison héliodome ?

La maison d’Eric Wasser ressemble à une énorme toupie inclinée qui offre une surface de 200 m² environ sur trois étages… Grâce à ses 160 m² de verrière en façade, la maison bioclimatique inspirée de la forme d’un cadran solaire lui permet d’avoir 20° toute l’année à l’intérieur, sans chauffer ! L’architecte obtient son permis de construire en 2005 et achève sa maison en 2011… Depuis, il a pu en construire quelques-unes, plus petites, mais peine à convaincre les investisseurs…

Comment fonctionne un héliodome ?

La maison a donc une forme de toupie qui a été inclinée en fonction de la latitude. Orientée plein sud, la façade exposée est conçue en une verrière convexe qui permet à la lumière du jour, d’entrer dans la maison lorsque le soleil est bas. Grâce à cette énergie solaire engrangée toute la journée, la maison est chauffée sans apport de source énergétique extérieure. La maison d’Eric se trouve en Alsace où le climat est plutôt rude, un poêle à bois a donc été ajouté en cas de grands froids, mais le propriétaire affirme s’en servir que très rarement.

Mais l’héliodome a aussi une fonction de « climatisation » l’été… Concrètement, lorsque le soleil est très haut dans le ciel, l’intérieur de la maison est protégé par le toit, ce qui permet de garder la fraîcheur à l’intérieur et de continuer à afficher une vingtaine de degrés quelle que soit la température extérieure. Enfin pour l’eau chaude, le propriétaire a installé des panneaux solaires qui permettent de chauffer son eau, mais également d’évacuer une partie de la chaleur, évitant ainsi des températures caniculaires à l’intérieur !

Quel est le secret d’un heliodome ?

Eric Wasser est assez fier d’annoncer qu’il fait 20 degrés toute l’année chez lui, sans chauffage, ni climatisation. Le secret de l’héliodome réside évidemment dans sa conception puisqu’il a été pensé en fonction de la trajectoire du soleil… Ce soleil qui pénètre côté Sud l’hiver et maintient la maison à l’ombre l’été… Dans une interview il explique : “Pour moi c’est tout simplement logique, nous explique l’architecte, quand on sait que toutes les civilisations cherchaient des réponses dans la géométrie. L’histoire de l’architecture est liée à la géométrie et à la trajectoire du soleil.” Il explique aussi qu’il serait possible de construire de petits héliodomes afin d’apporter la fraîcheur dans les pays où il fait très chaud… Pour lui, l’héliodome n’est pas seulement une manière d’économiser de l’énergie, mais une véritable solution pour lutter contre le réchauffement climatique avec cette maison passive… Il ne lui reste plus qu’à convaincre les promoteurs et industriels, et là ce n’est pas encore gagné !