IMAGO Iter, une mini mais charmante Tiny House japonaise de 6,5 m²

Vous avez peut-être remarqué, si vous nous suivez, que nous adorons vous présenter des tiny-houses venues du bout du monde… L’essor de ces micromaisons existe en France, mais partout dans le monde, ces tiny-houses séduisent, interpellent et donnent aux concepteurs des idées originales. Si, en temps normal, la surface d’une tiny-house avoisine les 15 m², l’heure est à la réduction de l’espace, avec un maximum de fonctionnalités. IMAGO nous vient du Japon, c’est une habitation à mi-chemin entre la tiny-house et la cabane… Au vue de sa petite surface 6.5 m², elle peut être transportée partout, et s’apparente plus à une cabane sur roues, qu’à une tiny-house… Mais elle est vraiment craquante et nous allons vous la présenter un peu plus en détails.

La cabane IMAGO par BESS

BESS est une entreprise japonaise spécialiste de la construction de maisons en bois. Ils viennent de présenter leur toute nouvelle conception : IMAGO iter, une toute petite cabane en bois, montée sur remorque. Les futurs propriétaires pourront en faire ce qu’ils voudront comme un espace de repos, un espace de travail… Ou pourquoi pas, une chambre d’amis ! Télétravailler dans la maison familiale n’est pas toujours évident, avec la vie qui s’anime autour du bureau. Ces mini-espaces deviennent de véritables havres de paix pour travailler sereinement à deux pas du salon !

Les baroudeurs vont l’adorer !

Selon BESS le constructeur, « la hutte devient un voyage » ! Un joli slogan pour parler d’IMAGO Iter. Pour eux, que vous partiez 30 minutes ou 30 jours, la petite cabane est toujours prête à vous suivre pour vous permettre de découvrir le monde. Cette petite hutte que l’on pourrait aussi définir comme une caravane s’attèle à n’importe quel véhicule en quelques minutes. Avec sa petite taille, nul besoin d’un véhicule hors normes pour la tracter. C’est peut-être la solution pour vos prochaines escapades ?

Les spécificités techniques de l’IMAGO Iter

La petite cabane mobile est fabriquée en bois de cèdre de 70 mm d’épaisseur. Chacune de ses façades dispose d’une fenêtre pour avoir une vue sur le monde et profiter de l’apport de lumière naturelle. Comme le produit est livré brut, vous pourrez alors laisser parler votre imagination et votre créativité pour la peindre à votre image… Ou de manière très classique, c’est vous qui jugerez ! Ce qui, soit dit en passant, la rendra complètement unique !

Du côté de la remorque, elle bénéficie de suspension et freins électromagnétiques pour une stabilité parfaite. La remorque a d’ailleurs fait l’objet de tests par l’Institut Japonais de Recherche Automobile qui a validé le dispositif. Avec un poids de 2.4 tonnes, elle s’avère bien plus légère que les tiny-houses classiques. Quant au prix, il faudra tout de même débourser entre 26500 et 31300€ pour l’acquérir. Disponible au Japon, elle n’est à priori pas prévu à l’exportation… Mais cela pourrait donner des idées à des concepteurs français, car le principe est juste génial !