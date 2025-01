Landcroomy, Toyota dévoile un mini van aménagé qui va faire pâlir le Wolkswagen California

Dans quelques semaines, le printemps pointera le bout de son nez et ce sera le moment de penser aux vacances, ou aux weekends improvisés. Si vous aimez les véhicules originaux destinés aux petites escapades, je vous propose de découvrir un mini camping-car qui sort des sentiers battus ! En effet, qui aurait pu imaginer qu’un monospace inspiré du Land Cruiser deviendrait un camping-car ? Ce véhicule extraordinaire au sens littéral du terme, c’est le CLS-Fox « Landcroomy», fruit de l’ingéniosité de l’atelier japonais ESB. Je vous préviens quand même, il n’est pas conçu pour les excursions en pleine nature ou le tout-terrain exigeant. Mais, il incarne une vision du road trip assez unique en son genre pour les voyages sur route ! Avec ses 370 cm de long et son moteur turbo trois cylindres de 1,0 litre, le Toyota Roomy, produit par Daihatsu pour le marché japonais (eh oui, dommage !), défie les conventions en matière de camping-cars. Découverte.

Un intérieur astucieux, mais qui pourrait être perfectionné

Ce mini-van présente une configuration ingénieuse : ses sièges avant se rabattent à plat et sa banquette arrière s’incline jusqu’à 70 degrés. Il fallait au moins cela pour faire d’un si petit véhicule, un camping-car digne de ce nom ! Certes, la configuration est rudimentaire, mais elle permet, malgré tout, de créer un espace de repos improvisé. ESB a voulu aller plus loin en transformant l’ensemble de la cabine arrière en un matelas moelleux de 155 cm de long. Vous l’aurez compris, si vous mesurez 2 m de haut, le couchage pourrait s’avérer compliqué ! Quant à la largeur, elle est de 125 cm, ce sera donc collé-serré si vous dormez à deux dans ce petit camping-car !

Un look robuste pour des escapades stylées

ESB a complété son CLS-Fox avec quelques ajustements qui lui donnent un air d’aventurier. Une suspension surélevée de 3 cm, des pneus tout-terrain Toyo Open Country et des roues en acier assorties à la carrosserie viennent renforcer son apparence de baroudeur. Honnêtement, je ne suis généralement pas fan de ce type de véhicule, mais celui-ci, je le trouve ravissant : il a de la gueule, non ? Ajoutons un coffre de toit Inno pour un espace de rangement supplémentaire indispensable, ainsi qu’un pare-chocs redessiné et une calandre agressive, pour un look plus affirmé. Sous le capot, en revanche, pas de révolution : le moteur d’origine reste inchangé, développant ses 97 chevaux et 140 Nm de couple. En fonction du poids qu’il embarquera, cela pourrait être un peu léger, notamment sur les routes de montagne, mais tout est dans l’esprit camping-car et dans l’esthétique !

Un prix attractif pour un concept intrigant

Comme je vous l’ai annoncé en introduction, le Toyota Roomy est disponible uniquement sur le marché japonais. Rien n’indique qu’il pourrait être commercialisé sur des marchés étrangers au Japon. Néanmoins, si vous vivez au pays du Soleil-Levant, il est disponible à partir de 1 916 110 ¥ (environ 12 375 €) en version de base et 2 096 410 ¥ (13 525 €) pour la version 4×4, le Toyota Roomy CLS-Fox reste un véhicule abordable pour les amateurs de mini-vans stylisés.

Des options sont également disponibles, comme les modifications spécifiques d’ESB, incluant la suspension, les roues en acier, les pare-chocs et le matelas intérieur, pour 295 000 ¥ (soit approximativement 2 000 €) de plus. Plus d’informations sur esb-style.com. Alors, ce petit bijou vous inspire-t-il pour une escapade improvisée ou préférez-vous un camping-car plus traditionnel ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .