Le trullo, une “Tiny House” traditionnelle et un style d’habitat ancestral typique de la région des Pouilles en Italie

Dans le reportage diffusé le 10 juillet 2022 sur M6, “66 Minutes Grand Format” : « Pouilles : vacances de rêve en Italie », nous avons pu découvrir cette magnifique région située au sud, dans le talon de la botte italienne ! S’y mêlent tradition et modernité, et outre sa beauté, nous avons découvert que dans les Pouilles, il existait un style d’habitat ancestral, que l’on ne trouve pas encore ailleurs : les Trulli. Ces charmantes petites maisons datent des années 1300-1400, il n’en resterait que quelques milliers, jalousement gardées par leurs propriétaires. Chaque trullo est numéroté et il est interdit de les reproduire sans autorisation des autorités des Pouilles. Les tiny houses existaient donc bien avant que nous connaissions le concept ! Plongée au cœur des trulli des pouilles !

C’est quoi un trullo ?

En italien, on dit “un” trullo, “des” trulli, et on peut le définir un peu comme une maison de hobbit italienne ! Et si vous vous promenez dans la vallée d’Itria, vous les reconnaîtrez à coup sûr. Les trulli sont des structures typiques et ancestrales qui n’existent que dans les Pouilles. Toutes sont des maisons de petite taille que l’on pourrait aisément apparenter à des tiny-houses. Leur particularité réside en partie dans leur toit en ardoises empilées qui semblent venir d’une autre galaxie. Et ces trulli ne sont pas de simples attractions à touristes: elles hébergent toujours des habitants, des commerces ou auberges. Les plus nombreux se trouvent dans la ville d’Alberobello, qui compte environ 1500 trulli datant du XIVème siècle. Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996, ils sont intouchables.

Un peu d’histoire…

La région d’Alberobello est habitée depuis environ 1000 ans et la construction des trulli daterait donc de cette époque. Certaines sources penchent pour des constructions réalisées par les colons Grecs entre 800 et 500 avant notre ère. Et il est possible que ces trulli aient été utilisés à l’époque comme chambres funéraires, trullo signifiant coupole en grec.

Les trulli sont donc de petits bâtiments construits avec des pierres spéciales, provenant de la région et empilées les unes sur les autres selon une technique ancestrale. Aucun mortier ni ciment sur ces trulli, juste des pierres empilées du sol jusqu’à la cime du toit ! Les murs blanchis à la chaux rappellent aussi les célèbres maisons blanches de Mykonos en Grèce. Les trulli sont protégés depuis 1910 et les locaux ont donc l’interdiction de modifier ces maisons. Mais rien n’empêche de les découvrir grâce à leurs habitants qui veillent à conserver ce superbe patrimoine italien, inédit ailleurs dans le monde !

Envie de louer des trulli en Italie ?

Nous vous avons déniché deux trulli authentiques, en Italie évidemment. Le premier se situe à Locorotondo et se trouve « dans son jus ». Voici la description qui en est faite : “À l’intérieur, la structure d’origine a été préservée, avec un seul espace en pierre apparente entouré de quatre arches. Le coin nuit est construit sous une arche en pierre avec un lit double donnant sur la cheminée. Enfin, par un petit couloir, vous entrez dans la salle de bain attenante”. Vous pouvez le louer pour 45€ la nuit en septembre sur Airbnb.

Le second se trouve à Portarino, et il est resté lui aussi intact, simplement aménagé pour être loué… Il est, en fait, composé “de deux trulli et d’une lamia situé au cœur de la Valle d’Itria, avec une chambre, un salon avec un canapé-lit double confortable, une cuisine, une salle de bains et un grand patio extérieur avec parking privé et entrée séparée”. Vous pouvez le louer pour 55€ la nuit en septembre sur Airbnb. Magnifiques ces trulli non ? Cela donne vraiment envie de faire une virée en Italie ! Retrouver le Replay de ce magnifique reportage : 6play.fr.