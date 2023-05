Les meilleures balades en vélo électriques en France

Le printemps semble s’installer sur la France depuis quelques jours, après quelques semaines bien pluvieuses, qui ont permis de faire le stock d’eau de pluie. Côté balade, ces premiers jours de soleil sont souvent l’occasion de partir au guidon d’un vélo pour découvrir la France « autrement ». Outre les balades dans la Loire, département que les cyclistes affectionnent particulièrement, il existe de nombreux autres endroits à découvrir. C’est donc le moment de tester votre nouveau vélo électrique et de partir à la découverte des Alpes, de la Camargue, ou encore de l’Alsace.

Les étangs de Dombes dans l’Ain

La Dombes, située dans l’Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes, est un véritable paradis pour les amateurs de balades à vélo électrique. Avec sa faune exceptionnelle et ses 1000 étangs, cette région propose des paysages uniques en France. Les cyclistes en quête d’aventure et de tranquillité seront comblés en parcourant les rives des étangs de Dombes. Cette balade pittoresque permet d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux, des carpes et des chevaux, créant une atmosphère sauvage et fascinante. Le circuit démarre à Chatillon-sur-Chalaronne et traverse des villages tels que Saint-Georges-sur-Renon, Saint-Nizier-le-Désert, Bouligneux et Sandrans. Cette excursion à vélo facile offre un calme inégalé, loin de l’agitation des villes, et constitue la meilleure façon de profiter du soleil de l’Ain tout en se ressourçant au bord de l’eau.

La traversée des Landes

La région des Landes, située en Nouvelle-Aquitaine, offre aux amateurs de balades à vélo électrique des kilomètres de pistes cyclables à explorer. Cette destination propose une grande diversité de paysages tout au long du parcours, offrant ainsi une expérience unique. Pour ceux qui souhaitent renouer avec la nature, les Landes sont l’endroit idéal pour des vacances à vélo. Les cyclistes chevronnés recommandent de se promener le matin afin de profiter de l’air frais et du chant des oiseaux dans les forêts luxuriantes. Ce voyage garantit un décor maritime à volonté et une expérience inoubliable. Le parcours longe l’océan sur une distance de 350 km, reliant Tarnos à la pointe de Grave. La traversée des Landes à vélo électrique mérite ainsi une place de choix parmi les plus belles balades à faire en France.

La Camargue

Partez à la découverte du Parc Naturel Régional de Camargue à bord de votre VAE et laissez-vous émerveiller par ses paysages uniques. Des circuits de 20 à 70 km vous sont proposés, incluant le tour de l’étang de Vaccarès. Commencez votre exploration à Arles, en visitant son amphithéâtre romain, puis embarquez pour la Camargue avec un premier arrêt aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Sur votre route, admirez les chevaux blancs, les flamants roses et autres symboles de la région. Plongez plus profondément dans la Camargue en explorant l’étang de Vaccarès ou en visitant le parc ornithologique du Pont-du-Gau. Le lendemain, pédalez à travers la campagne jusqu’à Aigues-Mortes, une ville fortifiée célèbre pour ses salins aux teintes violacées. Terminez votre séjour en vous imprégnant une dernière fois de l’atmosphère unique de la Camargue avant de retourner à Arles.

Sur la route du Tour de France à l’Alpe d’Huez en Isère

Les passionnés de vélo connaissent cette étape emblématique du Tour de France. Avec votre VAE, vous pourrez relever le défi de cette ascension de grande renommée et profiter du panorama exceptionnel au sommet. Après les 21 virages du circuit, découvrez un environnement montagneux unique. Une pente de départ abrupte à 10 % vous mènera vers une ascension mémorable. Les pentes s’adoucissent à partir du 16ᵉ virage, et le paysage se transforme au fil de votre montée. Après environ une heure, les cyclistes en VAE atteindront le village. Pour les plus aventureux, empruntez les 260 km de pistes non goudronnées avec votre VTT électrique. Optez pour des itinéraires inédits et changez des parcours classiques !

Sur les routes d’Alsace et de ses vignobles

Partez pour un circuit de deux ou trois jours reliant Strasbourg à Mulhouse à travers les magnifiques vignobles alsaciens. Grâce à l’assistance électrique de votre vélo, les nombreux coteaux de la région ne seront qu’une formalité. Vous avez également la possibilité d’opter pour des boucles à la journée, voire à la demi-journée, en prenant le temps de déguster quelques vins (avec modération) et pourquoi pas, de visiter le majestueux Château du Haut-Koenigsbourg. L’Alsace est une destination qui chouchoute les cyclistes, avec près de 2 500 km d’aménagements dédiés, et se trouve à la convergence de 3 EuroVelo : l’EuroVelo 5, l’EuroVelo 6 et l’EuroVelo 15. Elle est d’ailleurs la première région cyclable de France. Voguez le long du Canal du Rhône au Rhin, en traversant les vignobles de grande renommée et en découvrant les charmants villages alsaciens. Pensez à vous arrêter flâner, dans les rues de Strasbourg, capitale alsacienne et capitale du vélo en France, l’Alsace saura combler les gourmands, les sportifs et les amateurs de culture. C’est la promesse d’une escapade à vélo magnifique et riche en découvertes !

La baie du Mont-Saint-Michel

Découvrez la cité corsaire de Saint-Malo et la magnifique Côte d’Émeraude d’une manière unique. Partez pour une itinérance de deux ou trois jours, en passant par Cancale jusqu’au célèbre Mont-Saint-Michel, sur environ 135 km aller-retour. Vous pouvez également opter pour des boucles plus courtes, mais tout aussi passionnantes dans la région. Le parcours cyclable vous offrira de superbes points de vue autour de la Merveille, avec ses vastes plages en demi-lune et ses falaises de granit rose sculptées par les vagues. La baie de Cancale est un véritable paradis culinaire, où vous pourrez déguster des coquilles Saint-Jacques, des bulots, des homards et des huîtres. Ne manquez pas les étendues de poteaux de bois en mer utilisés pour la culture des moules. C’est une expérience gustative et visuelle inoubliable.