Quels sont les meilleurs endroits pour passer une nuit au milieu des animaux sauvages ?

Ce weekend sonnera peut-être la fin de vos vacances d’été et l’approche du retour au bureau… Même si l’instabilité sanitaire dans laquelle nous nous trouvons encore ne permet pas de prédire de l’avenir, il va bien falloir retourner travailler ! Mais peut-être aurez-vous envie de vous offrir un dernier petit séjour insolite avant d’attaquer !

Les nuits en lieux insolites sont de plus en plus prisées des touristes… Bulles, maisons de hobbits, tiny-houses, le choix est large… Et depuis quelques années, l’idée de passer une nuit au milieu d’animaux sauvages séduit de plus en plus. Les zoos et parcs animaliers se sont donc mis au goût du jour et propose des séjours immergés au milieu des animaux… Dépaysement assuré. Mais où aller en France pour vivre ces instants magiques ?

Le Zoo De Thoiry (78)

Les franciliens connaissent bien cet espace protégé tout près de la capitale. Le parc de Thoiry propose désormais de vivre une expérience inédite : celle de se réveiller au beau milieu des animaux du Grand Nord.Ours, bisons, coyotes ou loups arctiques, ils vous accueilleront dans leur espace naturel… Quant à vous, vous serez perchés dans des cabanes aménagées en forêt. Les tanières de Thoiry : à partir de 150€ la nuit par personne avec petit-déjeuner, dîner et animations comprises.

Le PAL à Dompierre-Sur-Besbre (03)

Les paysages auvergnats abritent une population plutôt insolite au sein du PAL ! Le séjour en lodges vous promet l’Afrique en Auvergne… Et c’est au milieu de grands koudous, de girafes, zèbres ou hippopotames que vous prendrez votre petit-déjeuner. Pour vous accueillir, des bungalows sur pilotis vous permettront d’observer les animaux qui évoluent en semi-liberté. Les lodges du PAL, à partir de 151€ la nuit par personne avec entrée au Parc, nuit, dîner et petit-déjeuner compris.

Le Zoo de la Flèche (72)

Petite immersion dans la savane africaine aussi dans ce parc animalier situé entre le Mans et Angers… Le Safari Lodge propose 20 hébergements au sein du parc pour admirer tigres de Sumatra, guépards, lémuriens ou encore grizzlis ou tigres blancs. Le visiteur choisit l’animal qu’il souhaite observer en particulier depuis son immense baie vitrée. Dans chaque lodge, la décoration se veut raccord avec les animaux observés. Les safaris lodges de La Flèche : à partir de 155€ la nuit par personne (lémuriens) avec accès au parc, nuit, dîner et petit-déjeuner.

Le parc zoologique de Cerza à Hermival les Vaux (14)

Une immersion dans la savane en plein cœur de la Normandie, c’est ce que propose le parc de Cerza avec le Safari Lodge. 26 éco-lodges, 15 observatoires et 10 tentes safaris pour observer des grands singes (siamangs), des wallabies ou des muntjacs (cervidés de Chine)… Les pélicans passeront peut-être vous saluer en prime !

Le petit plus du parc Cerza : vous pourrez préparer la nourriture de certains animaux et leur apporter dans leur enclos. Vous pourrez vous approcher au plus près des hyènes par exemple, des animaux pas si effrayants que cela finalement. Cerza Safari Lodges : à partir de 359€ la nuit pour un logement avec petits-déjeuners et accès aux parcs compris (Maximum 4 adultes et 2 enfants de moins de 11 ans).

Le Parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes (57)

Dans ce parc de Moselle, il est possible de vivre en immersion avec la faune européenne ou mondiale… Ratons laveurs, ours ou coyotes seront vos hôtes lors de votre séjour. Lodges, yourtes ou cabanes dans les arbres, plusieurs hébergements sont proposés. Place alors à l’observation des bisons et ours qui évoluent librement. Un enclos de 30 hectares abrite plus de 150 cerfs, biches et daims qui s’observent de jour comme de nuit tant leur activité est fascinante. Les lodges nature de Sainte Croix : à partir de 110€ par personne pour une nuit en hébergement.

N’est-ce pas là une excellente idée pour reprendre en douceur… Et vivre des instants magiques auprès de faunes inconnues ?

NDLR : ces parcs animaliers français sont tous engagés dans la sauvegarde d’espèces menacées et participent à des programmes de protection animale. Les parcs animaliers jouent aujourd’hui un rôle majeur dans la protection et la conservation des animaux menacés d’extinction. (Source Ça m’intéresse).