Caméra de surveillance : comment les détecter dans votre prochaine location ?

Cet été, ou pour vos prochaines vacances, vous aurez peut-être choisi de louer une tiny house, une chambre d’hôtel ou un logement Airbnb avec vue sur mer ! Lors de votre arrivée, vous vous installerez tranquillement dans le transat sur votre petit balcon ou terrasse et profiterez, pourquoi pas, dans le plus simple appareil de la chaleur du soleil sur votre peau. Puis vous retournerez à l’intérieur et [Horreur ! Malheur !] vous apercevrez qu’une petite caméra se cache dans le salon et épie vos moindres faits et gestes. Dans son règlement, Airbnb l’interdit, tout comme dans les hébergements de loisirs qui doivent, si des caméras sont installées, en informer les locataires.

Mais bon, cela n’empêche pas les propriétaires de tenter de dissimuler des petites caméras espionnes dans leurs logements. A vous, locataires, de vous transformer en enquêteur pour déjouer les cachettes des caméras, et on vous explique comment faire !

Où peuvent-elles se cacher ?

Les petites caméras sont vraiment minuscules et ne coûtent pas très cher. On peut les trouver dans un miroir, un cadre, les chiffres d’une horloge, une plante verte, une ampoule qui peut d’ailleurs être aussi une caméra, une lampe, un bibelot. Bref, elles peuvent être partout et même dans des endroits que vous ne soupçonneriez pas !

Les conseils d’un ancien pirate repenti !

Dans une vidéo publiée sur TikTok, Marcus Hutchins (@malwaretech) accessoirement ancien pirate, qui a travaillé pour l’entreprise malwaretech.com, spécialiste de la sécurité, il explique tout d’abord qu’il faut vérifier le détecteur à incendie (ou de monoxyde de carbone), le réveil de la chambre ou du salon, et la salle de bains dans sa totalité; cela semble être les cachettes privilégiées.

Solution n° 1 : la lampe torche ou le flash de votre smartphone

En balayant la pièce avec une lampe torche ou votre flash, les caméras renverront une lumière bleuâtre, alors que le rayon de lumière sera constant sur les autres endroits. Et toujours avec votre smartphone, tentez une petite vidéo nocturne: les caméras sont infrarouges et elles vont clignoter sur votre smartphone à condition de désactiver le filtre infrarouge si vous le possédez ! Faites le test devant une télécommande, il devrait détecter la lumière infrarouge.

Solution n°2 : le détecteur de caméra espionne

Les détecteurs de caméras cachées coûtent une quarantaine d’euros et vous assureront une bonne détection des caméras. Mais si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez aussi le fabriquer vous-même. Il vous suffit de quelques LEDS rouges et d’un filtre de lumière rouge. Vous n’avez plus qu’à diriger la lumière des LED vers l’endroit suspecté et regarder à travers le filtre. L’œil de la caméra apparaîtra comme un point brillant à travers votre filtre lumière rouge.

Solution n°3 : utiliser une application mobile

Au niveau des applications mobiles qui détectent les caméras, on trouve deux catégories:

les premières utilisent le reflet de l’objectif et détectent donc la lueur lorsque le flash passe sur l’objectif comme Glint Finder par exemple.

La seconde catégorie fonctionne sur le réseau Wi-Fi auquel vous n’avez pas toujours accès. Elle analyse le routeur et affiche les dispositifs qui y sont connectés.

Simple comme bonjour pour repérer une caméra sans fil dans le logement ! Rappelons que dans le cas d’un logement Airbnb, le séjour vous sera intégralement remboursé ou vous serez relogés sur le champ en cas de découverte de caméras. Pour les autres locations, c’est interdit aussi et vous pouvez vous rendre au commissariat le plus proche pour déposer une plainte contre le loueur.

