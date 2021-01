Riverstones FamTin : une maison auto-construite sur deux containers à louer dans un cadre paradisiaque !

Si, dans le futur, vos voyages vous mènent vers l’Afrique du Sud, nous vous avons déniché une maison container à louer… Et elle est magnifique. Claire et Duncan, les propriétaires ont relevé le défi d’auto-construire leur maison et de la mettre en location.

Perdue au milieu des montagnes de Mostertshoek, à 90 minutes du Cap, The Famtin offre une vue imprenable sur le paysage alentour et des couchers de soleil à couper le souffle ! Une décoration tendance et simple mais qui reste confortable, faite à partir de matériaux de recyclage. Minimaliste et écologique du sol au plafond !

Vue d’ensemble

Elle s’appelle « Riverstones FamTin » et peut accueillir quatre personnes. Installée dans une immense ferme sud-africaine, elle est en location depuis 2018. Fabriquée à partir de deux containers maritimes, elle est entièrement équipée et totalement autonome.

A l’extérieur, tout a été pensé pour profiter des magnifiques paysages avec un patio et un barbecue intégré pour dîner à la lueur du soleil qui se couche. Des ventilateurs permettent également de rafraîchir l’air estival, plutôt chaud dans cette région.

A l’intérieur, c’est un poêle à bois qui apporte la chaleur et l’ambiance d’un feu de cheminée. Et vous pourrez profiter de vos animaux de compagnie puisqu’ils y sont les bienvenus. En revanche ne cherchez pas la télévision, elle n’existe pas ! Seule une connexion Wi-Fi pourrait vous permettre de profiter de vos séries préférées.

Et en détail

Le FamTin dispose de deux chambres, toutes deux équipées d’une salle de bain personnelle. Dans la première chambre, on retrouve un lit double et une baignoire en forme de pantoufle. La deuxième chambre propose également un lit double.

Mais également une douche avec plafond de verre et vue sur les montagnes. Dans la cuisine, tout est prévu pour concocter de délicieux petits plats… Cheminée à combustion fermée, lave-vaisselle, et cafetière électrique sont au programme.

Pour louer ce petit bijou et vivre quelques jours dans un container magnifique, il faudra compter 105€ la nuit pour deux personnes. Puis environ 20€ par personne si vous êtes quatre. Enfin, il faudra louer pour deux nuits minimum… Une belle occasion de découvrir un chef-d’œuvre auto-construit et de vivre un séjour inoubliable dans ce pays lointain ! Sachez également que les propriétaires propose une également la Riverstone House à la location à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Plus d’infos :

Designer : Riverstones FamTin

Site officiel : theriverstonehouse.co.za

Page Facebook : theriverstonehouse

Page Instagram : @theriverstonehouse