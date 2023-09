Si vous vous trouvez parmi nos fidèles lecteurs, il est impossible que vous n’ayez jamais entendu parler des tiny houses Baluchon ! Nous vous présentons chaque fois leur dernier modèle et on dirait bien que l’entreprise est comme le bon vin, elle se bonifie avec le temps. Cette fois-ci, nous partons à la découverte de la tiny house Gaïa, conçue pour une famille et disposant de cinq couchages au maximum. Installée en Loire-Atlantique, département d’origine de l’entreprise, elle accueille ses hôtes dans un cadre verdoyant, avec un confort maximal. Découverte.

Présentation de la tiny house Gaïa

La Tiny House Gaïa se distingue par ses dimensions spacieuses grâce à une remorque agricole de 8 m de longueur utile. Avec une largeur totale de 3,5 m et une hauteur de 4,70 m, elle offre une surface au sol de 36 m2 au total, mezzanines comprises. Pour chaque déplacement, un convoi exceptionnel est nécessaire en raison de ses dimensions imposantes. L’accès à cette Tiny House se fait par une porte vitrée qui mène à un petit coin d’entrée bien aménagé, comprenant un meuble de rangement pour les chaussures, un miroir et des porte-manteaux. La cuisine est équipée d’un meuble en forme de « L » et d’une table pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Des niches généreuses avec des étagères pour le stockage de condiments sont encastrées dans la cloison de la salle de bains. Intégrant des compartiments tels que des placards, une penderie et des tiroirs, un meuble de rangement multifonctionnel comporte des marches en chêne permettant d’accéder aux deux mezzanines en étage.

Un petit tour à l’étage et dans les sanitaires ?

Le palier offre un accès à la petite chambre/bureau grâce à des marches flottantes. Le salon comprend un canapé convertible confortable, un chauffage électrique à inertie, une table basse en chêne et un fauteuil. Une grande baie à galandage offre une ouverture sur une terrasse extérieure surélevée, tandis qu’une grande étagère sert de bibliothèque au-dessus de la baie. La « grande chambre » en mezzanine est équipée d’un lit double, de deux tables de chevet en chêne et d’un long meuble de stockage avec deux tiroirs.

De l’autre côté de la Tiny House, la petite chambre comprend un lit simple, un bureau en chêne et une balustrade en cordage. Chacune des deux pièces dispose d’un Velux avec store électrique intégré. La salle de bains comporte une douche confortable de 140×80 cm, un meuble penderie, des toilettes sèches avec seau en inox et compartiments à copeaux (et même un Poopstep !), un grand miroir, des étagères murales et un sèche-serviettes électrique. L’accès à cette pièce se fait par une porte à galandage. L’ensemble de la maison est revêtu de parquet en chêne massif français et cette essence de bois est également utilisée pour la fabrication de nombreux meubles. La Tiny House Gaïa est située en Loire-Atlantique.

Toutes les caractéristiques techniques

Châssis : remorque agricole PTAC 8 t / longueur utile 8 m

Ossature : épicéa classe 2

Isolation : fibre de bois

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium / double vitrage / fenêtres de toit Velux

Quincaillerie : Würth

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable)

Équipements électroménager : ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, four micro-ondes, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur Klarstein

Parquet / Plancher : parquet en chêne massif français / finition huile de tung

Couverture : bacs aluminium à joints debouts

Bardage : bardage en pin thermotraité avec saturateur anti-UV / revêtement bacs aluminium à joints debouts

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté

Aménagement : chêne massif et épicéa

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air

Appareillage électrique : appareillage Legrand et éclairage LED

Chauffage : chauffage électrique à inertie 1500 W et sèche-serviette

Comme d’habitude, il existe un petit plus dans chaque tiny house construite par Baluchon et pour le cas de Gaïa, cela concerne une grande baie à galandage qui donnera accès à la future terrasse ! Le prix n’a pas été communiqué, mais ce dernier débute approximativement à 80 000 € chez Baluchon.

