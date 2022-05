Tiny House : l’entreprise Baluchon dévoile sa dernière maison sur roues, la Pétrichor

Dans la langue française, il y a certains mots qui étaient au départ des marques, et qui sont devenus presque des « noms communs » ou plutôt des termes que tout le monde connaît. Lorsque l’on parle d’un frigidaire, tout le monde sait qu’il s’agit en fait du réfrigérateur ! Bientôt peut-être, nous achèterons une Baluchon, et alors, tout le monde comprendre qu’il s’agit en fait d’une tiny-house… L’entreprise bretonne existe depuis quelques années, et fabrique des tiny-houses sur mesure pour ses clients. Baluchon se positionne d’ailleurs comme l’une des références en la matière en France. En ce mois de mai 2022, ses créateurs reviennent avec la tiny house de Claire : La Pétrichor, nom donné à l’odeur que la pluie laisse sur les sols secs… Un programme nature et naturel nous attend donc du côté de la Vendée.

Retour à l’essentiel avec la Pétrichor !

Drôle de nom pour une drôle de tiny house ! Avec ce nouveau modèle choisi par Claire, le retour aux sources est de mise… Minimalisme, traditionalisme et modernité pourraient résumer la Pétrichor. Elle n’est pas très grande mais n’est-ce pas le concept des tiny houses au départ ? La Pétrichor est prévue pour deux personnes, et le chat de Claire… Avec une longueur totale de 6 mètres, posée sur sa remorque, la Pétrichor peut se promener partout et respecte évidemment les homologations françaises quant au tractage. Elle ressemble un peu à une roulotte avec son bardage en cèdre foncé et ses menuiseries peintes en rouge. Du côté de l’alimentation électrique, Claire a choisi un raccordement standard de style VR.

Et à l’intérieur c’est comment ?

Lorsque s’ouvre la porte de la tiny house de Claire, on entre dans le salon baigné de lumière grâce aux fenêtres disséminées tout autour de la tiny house. Le canapé qui est convertible pourra donc accueillir deux invités pour dormir. A côté du salon se trouve la cuisine dans laquelle Baluchon a pu caser une table pliante, un évier, un petit réfrigérateur/congélateur, un four et une cuisinière à quatre bruleurs gaz. Des rangements ont été installés pour optimiser le moindre espace, et la salle de bains se trouve aussi au rez-de-chaussée… Cette toute petite pièce dispose d’une douche et des toilettes ! La chambre est accessible par un escalier dans lequel s’intègre des rangements, et correspond à peu près exactement à ce que vous attendez de ce type de petite maison, avec une chambre typique de style loft qui a une hauteur libre limitée, avec une petite table et un lit double.

Cependant, il y a un grand meuble de rangement caché derrière le lit qui sert également de table de chevet. De plus, le Pétrichor contient un espace loft secondaire. C’est beaucoup trop petit pour accueillir un adulte et il aurait peut-être été plus logique de le rendre un peu plus grand, mais cela pourrait toujours être utile comme coin de rangement supplémentaire. Nous ne connaissons pas le prix de ce nouveau modèle signé Baluchon, mais généralement leurs prix débutent aux alentours de 80 000€… En tout cas, elle est craquante cette Pétrichor !

Les caractéristiques techniques de la Pétrichor de Baluchon

Châssis : Remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile : 6 mètres.

Ossature : Epicéa classe 2.

Isolation : Coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et porte : Menuiseries mixtes bois/aluminium avec double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Pare-Pluie et Frein Vapeur : Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Electroménagers : Ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, gazinière, réfrigérateur Klarstein.

Parquet et Plancher : Epicéa Pin des Landes massif thermo traité et lames vissées sur lambourdes et vitrifiées.

Couverture : Bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : Red cedar avec saturateur anti-UV et revêtement bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : Épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : Chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage Legrand et éclairage LED.

Le petit truc en plus de Baluchon : une chatière électronique pour le chat de la propriétaire ! Et voici un matou libre de vaquer à ses occupations quand bon lui semble… Elle est sympa cette nouvelle Baluchon non ? Plus d’infos : tinyhouse-baluchon.fr