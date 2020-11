Tiny House : Modern Shed dévoile une mignonne maison sur roues, multifonctionnelle et de style industriel

La petite maison sera-t-elle l’habitation de demain ? Toujours est-il que les tiny-house font beaucoup parler d’elles ! Ces habitations parfois auto-construites mais toujours respectueuses de l’environnement semblent conquérir le cœur des citoyens du monde…

Mais également leur compte en banque ! Bien moins chères que des maisons traditionnelles, elles offrent souvent tout le confort dans un espace restreint. Les concepteurs développent des trésors d’imagination pour proposer un maximum de fonctionnalités dans un minimum d’espace. C’est encore le cas avec la maison « The Dwelling on Wheels » (L’habitation sur roues) que propose la société Modern Shed.

Surnommée « Dwelling on Wheels », elle se présente comme un petit mobil-home

Ces tiny-houses ont toutes l’énorme avantage de pouvoir être déplacée au gré des envies du propriétaires, c’est toujours le cas pour celle-ci puisqu’elle est montée sur remorque. Et comme toutes les tiny-house, elle se fond à merveille dans le paysage.

La tiny House intégré de nombreux éléments dont :

Un bureau au fond de la structure pour travailler à l’abri des bruits.

Une grande pièce à vivre avec salon et salle à manger dans laquelle se fait l’entrée

Une cuisine et salle de bains

Une chambre pour deux personnes

The Dwelling on Wheels est déjà commercialisée aux Etats-Unis par Modern Shed, et il faut compter environ 110 000€ pour en devenir propriétaire ! Et si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur, outre les nombreuses photos de ce petit bijou, des plans succincts sont également disponibles !

Devant la crise économique annoncée, les tiny-house comme habitation principale pourraient devenir un mode de vie à part entière… Il y a quelques années, il fallait une grande maison, symbole de réussite sociale ! Les temps changent et désormais le minimalisme l’emporte sur l’extravagant ! C’est plutôt une bonne nouvelle pour la Nature !

Plus d’infos :

Nom du projet : Dwelling on Wheels

Designer / Architect : modern-shed.com

Page instagram : @modern_shed