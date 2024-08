Tiny House Tarentaise, des maisons sur roues écologiques et personnalisées à partir de 35 000 €

La vie en tiny house séduit de nombreuses familles souhaitant se concentrer sur l’essentiel, et réduire leurs frais énergétiques ! Pourtant, lorsque ces dernières sont apparues dans le paysage immobilier, elles étaient destinées à fournir des logements à ceux qui l’avaient perdu lors de l’Ouragan Katrina en 2005, aux États-Unis. En Savoie, une jeune femme, Candice Antczak, est tombée amoureuse des tiny houses alors qu’elle travaillait dans les cosmétiques ! Apprentie chez Tiny House Tarentaise, puis salariée, elle a fini par reprendre l’entreprise située à La Bâthie (73) après le départ de son fondateur. Son souhait : populariser les tiny houses en Savoie, et construire un village de tiny houses. Retour sur cette success story à la française et découverte des tiny houses tarentaises. C’est parti.

Une jeune entreprise de passionés

À l’origine, l’entreprise qui fabrique évidemment des tiny houses, a été fondée par Damien Fugier. En 2021, l’entreprise réalise déjà 250 000 € de chiffre d’affaires, et travaille avec des apprentis, dont Candice Antczak. À l’époque, la jeune ingénieure en biologie industrielle sort d’une formation dispensée par l’association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables (Asder). Passionnée par les tiny houses, lorsque le fondateur vend son entreprise, la jeune femme ne se fait pas prier. Son projet : créer un éco-village avec des tiny houses, de préférence dans l’une des nombreuses stations de montagnes savoyardes. Trois ans plus tard, l’entreprise créé une dizaine de tiny houses par an, et compte un salarié en CDI et quatre apprentis ou alternants. L’entreprise construit des tiny houses, mais aménagent aussi des vans ou des food trucks !

Des résidences mobiles, écoresponsables et personnalisables

Basée à La Bâthie, près d’Albertville, cette société propose des habitats mobiles, écoresponsables et personnalisables. Leur approche repose sur l’utilisation de matériaux locaux et durables, comme le sapin, le mélèze, le red cedar ou le Douglas pour le bardage extérieur. Et, bien entendu, la Savoie est très prolifique de ce côté-là. Les toits des tiny houses peuvent être recouverts de tôles ou de bardeaux canadiens, offrant une excellente isolation et durabilité. Candice Antczak n’a pas abandonné son projet de village de tiny house, et serait en contact avec plusieurs stations des Alpes… Peut-être réalisera-t-elle bientôt son rêve ?

Combien coûte une « Tiny House Tarentaise » ?

Comme nous pouvons le lire sur le site officiel : « nos modèles sont 100 % sur mesure, pour deux produits d’apparence similaire, il peut y avoir des différences de prix conséquentes suivant les matériaux, options utilisées ». Néanmoins, il existe un tarif de base qui permet de se faire une idée du budget à prévoir. Ainsi, le prix de départ d’une tiny house « brute » sans aménagement est fixé à 35 000 €. Pour le modèle clés en main classique, aménagée, le prix de base est de 65 000 €.

Enfin, si vous choisissez le modèle hors réseau, équipé de panneaux solaires, et de réservoir d’eau, le prix de départ est fixé à 75 000 €. En savoir plus sur les tiny houses de Savoie, ou passer commande de la vôtre ? Rendez-vous sur tinyhousetarentaise.com. Et, vous ? Est-ce que la vie en tiny house vous tente ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .