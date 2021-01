Toc Toc Tiny, une entreprise savoyarde qui vous accompagne dans votre projet de Tiny-House

Vous avez décidé de passer le cap et de devenir propriétaire d’une tiny-house ! En Pays de Savoie, l’entreprise Toc Toc Tiny de Pierre-Yves Grillet vous propose de construire votre tiny-house ! Mais si l’auto-construction vous tente, elle propose aussi de vous accompagner dans la réalisation de votre Tiny-House.

Très impliqué dans la cause environnemental, Toc Toc Tiny adhère au programme 1% for the planet. Elle s’engage donc à reverser 1% de leur chiffre d’affaires net à des associations environnementales. Auto-construction, prêtes à aménagers ou clés en main, les tiny Toc Toc Tiny peuvent convenir à tous. Présentation.

Les trois offres de Toc Toc Tiny :

En auto-construction accompagnée : l’entreprise fournit l’ossateur bois montée et arrimée au châssis. Pour le reste, vous êtes le maître d’œuvre ! Mais si vous préférez un suivi tout au long de votre chantier c’est possible aussi !

Prête à aménager : A la manière des tentes prêtes à vivre dans les campings, cette tiny vous est livrée comme la précédente. Mais, en sus, les réseaux électriques et de plomberie sont installés. Il restera à votre charge et à votre imagination, la partie ameublement : toilettes sèches, douche, rangements)

Clés en main : vous trouvez le terrain, vous prenez rendez-vous, vous êtes livrés et le jour-même vous aménagez dans votre tiny !

La Tiny-House de Damien

Elle se trouve en Isère et est totalement autonome. Damien bénéficie d’un terrain mis à disposition par un agriculteur. Il l’a choisie équipée d’une éolienne et de capteurs solaires pour un réseau continu de 12V mais dispose d’un micro-onduleur pour le 220V.

Toc Toc Tiny c’est aussi

Les structures des Toc Toc Tiny proposent une isolation écologique et solidaire en laine de coton solidaire. Les isolants Metisse® sont réalisés en collaboration avec Emmaüs. Le renouvellement d’air s’adapte pour la santé des occupants afin d’avoir une tiny saine toute l’année. Il est possible d’avoir une tiny-house autonome énergétiquement grâce aux panneaux solaires (ou éolienne) et un système de récupération des eaux de pluie.

Enfin des fenêtres PVC (vitrage 4/20/4 – coloris au choix) de fabrication locale, viennent apporter la lumière nécessaire à ce type d’habitation. Pour toute demande de devis ou d’information, vous pouvez contacter Toc Toc Tiny sur le site, par mail et par téléphone.

Plus d’infos :

Designer : Toc Toc Tiny

Site officiel : toctoctiny.fr

Chaine YouTube : Toc Toc Tiny