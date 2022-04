Un ancien pompier a construit une immense maison container de 360m² avec 9 modules maritimes

Qui a dit qu’une maison container était une petite maison ? Ce ne sera pas ce pompier originaire du Colorado en tout cas. Il faut dire qu’il a mis les moyens pour posséder une immense maison de 356 m² ! Neuf containers de marchandises ont été assemblés afin de créer cette immense maison… Regan Foster, pompier blessé lors d’une intervention, a utilisé son temps libre pour construire lui-même son étonnante et majestueuse demeure. Le pompier s’est fait aider dans la tâche par l’architecte Joe Simmons du studio Bluesky pour créer son immense maison familiale, et le résultat est impressionnant. Présentation.

9 containers pour une maison

Pour réaliser sa maison container, Regan Foster a d’abord posé 4 containers de 7.32 de long au sol par paire, puis empilé 4 autres unités, en prenant soin de décaler les deux containers centraux. Le dernier a été installé à 90° à l’arrière du second niveau afin de donner une forme en U à la structure, mais également pour que la lumière inonde l’intérieur de cette maison. Au centre de la structure, il a imaginé des bardages de bois et un bâtiment un peu plus haut qui fait la jonction entre les deux « rangées » de containers; tous disposent de grandes baies vitrées pour privilégier la lumière naturelle.

Une petite visite de l’intérieur ?

Ce n’est pas une maison container, mais un château ! L’énorme structure de bois et d’acier comprend sept chambres, cinq salles de bains, une immense pièce à vivre, une salle à manger et une cuisine. Entre les rangées de containers, un joli patio a été aménagé pour les soirées barbecue en été. La maison est meublée dans un style industriel et moderne, et ce n’est pas l’espace qui manque… Les photos publiées donnent un sentiment d’immensité, avec une hauteur sous plafond de 7.62 mètres !

Une reconversion pour le pompier

Fort de sa propre expérience en la matière, le pompier, qui ne pouvait plus exercer, a choisi de se reconvertir en constructeur de maisons container. Mais il tire aussi des revenus de sa propre demeure, qui peut être louée sur AirBnb. Les propriétaires précisent qu’il y a trois chambres à l’étage et deux au rez-de-chaussée, que la cuisine est incroyable et que les hôtes ont accès à un écran géant avec un accès à Netflix !

Cependant, les fêtes ne sont pas autorisées dans les lieux, les propriétaires habitant un appartement attenant à la maison container… Concernant le prix de la location, attention, ça va piquer ! Il faut compter 755€ la nuit avec une obligation de louer trois nuits au minimum… En ajoutant donc tous les frais de service, ménage et autres, il faudra débourser 2930€ pour trois petites nuits. C’est presque plus cher que de louer une chambre au Ritz, mais vous aurez le bonheur de découvrir cette magnifique maison!