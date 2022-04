Un camion pour transporter les chevaux transformé et aménagé en magnifique maison sur roues

Que pourriez-vous donc faire d’un camion de transport de chevaux ? Nous ne parlons pas des vans climatisés qui existent aujourd’hui, mais bel et bien de ceux d’avant, avec leur caisse en bois surmontant la cabine. De prime abord, un camion pour chevaux peut ne pas sembler très grand… Et pourtant avec un peu d’imagination et quelques travaux, il est possible de le transformer entre une habitation à mi-chemin entre le camping-car et la tiny house ! Le nom de cette maison : Helga… Une magnifique maison au charme rustique a remplacé le camion pour chevaux brinquebalant ! Nous vous proposons tout de suite, de le découvrir !

La maison Helga c’est quoi ?

En anglais, on appelle ce camion, un horsebox, une boîte à chevaux… La maison Helga a été conçue à partir d’un vieux Mercedes 814 de 1989… Le camion est arrivé brut de décoffrage chez le constructeur House Box, il n’avait que la caisse, une plat-forme blindée et une rampe qui aidait les animaux à grimper la pente ! Rien de plus, rien de moins ! Mais entre les mains du spécialiste dans le domaine, le vieux camion est devenu une magnifique maison sur roues qui abrite des occupants depuis 2017. Vous ne connaîtrez pas le prix de cette œuvre, Helga étant une maison totalement personnalisée pour le couple qui l’habite, il n’a jamais été divulgué. House Box est un constructeur spécialisé dans la conversion de boxes à chevaux et de camions militaires, mais cette transformation était leur première réalisation.

Visite guidée !

Vue de l’extérieur, rien n’a vraiment changé, le camion à chevaux est resté dans son jus, il a juste été rénové et repeint. Mais à l’intérieur, c’est une tout autre histoire qui se vit ! Selon les habitants, il peut accueillir quatre personnes pour dormir, et sept pour partager le repas… Ce n’est donc pas si exigu que cela, un camion pour chevaux. Le constructeur explique que les clients souhaitaient un intérieur avec du charisme, du caractère, de la gueule !

Ils voulaient aussi que leur cocon dégage une atmosphère rustique, mais en y incluant un peu de modernité. Cependant, les éléments modernes comme le système audio, la batterie des panneaux solaires, les prises électriques ou les toilettes à compost, devaient se fondre dans la masse… Et garder un aspect rustique. Le constructeur a relevé le défi avec brio, car aucun signe de modernité ne transparait, pourtant, les éléments sont bien présents.

Quelques détails des équipements

Gardez toujours à l’esprit que ce camion transportait des chevaux, du crottin et de la paille… Aujourd’hui, c’est à une superbe cabane en rondins qu’il ressemble. Seules les portes de l’armoire, choisies en bleu turquoise, viennent casser l’aspect bois qui suinte de chaque endroit de la tiny-house. On peut y accéder de deux manières différentes : par une porte latérale ou par la porte arrière une fois la rampe, qui est devenue porche, abaissée.

Dans cette petite surface, on retrouve une cuisine complètement équipée au GPL, une armoire qui cache les commandes électriques, des toilettes à compost et une douche fabriquée à partir de déchets de plomberie. Le chauffage y est assuré par un superbe poêle à bois. A l’avant de la cabine, on trouve la salle à manger qui se transforme en couchette pour deux personnes. A l’étage se trouve la chambre principale, situé dans la capucine (la partie au-dessus de la cabine) pour deux personnes. Toute la zone peut d’ailleurs être repliée pour accéder au moteur, il faut juste penser à ranger la chambre avant le pliage ! N’est-t-il pas magnifique ce camion pour chevaux transformé en tiny house, ou camping-car, à vous de choisir ?